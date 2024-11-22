Открытая консервация никогда не будет плесневеть: элементарный лайфхак

Если вы едите открытые варенья и соленья понемногу, или же живете одни, тогда вы точно сталкивались с такой проблемой: продукт в банке начинает покрываться плесенью.

Очень часто на краях банки или на верхушке открытого варенья или другой закрутки появляется белый налет и плесень, сообщает 24 Канал. Есть такой продукт уже не стоит, но ситуации можно легко избежать.

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Что делать, чтобы консервация не плесневела

Самый простой способ избежать плесени в банке – это съедать продукт достаточно быстро, чтобы она там даже не успела образоваться. Для того, чтобы это стало реальным, нужно подумать также над размещением закруток в холодильнике: очень часто они оказываются в дальнем углу, где вы их просто не видите и забываете, а потом плесень в банке становится неприятным сюрпризом.

Относительно холодильника нужно быть осторожными и в еще одном аспекте: не советуют ставить консервацию на полочки на дверце холодильника. Дело в том, что из-за постоянных открываний техники температура на этих полках наиболее нестабильна, а это значит, что продукты могут испортиться даже быстрее, чем обычно. Также лучше не ставить на верхние полки холодильника – там температура самая высокая.



Консервацию нужно держать на нижних полках холодильника / Фото Pexels

Следующее правило, о котором никогда нельзя забывать – для того, чтобы доставать что-то из банки, будь-то варенье, консервированный салат или засоленный огурец, нужно обязательно пользоваться чистой ложкой и вилкой. Нельзя также есть прямо из банки: остатки слюны попадут внутрь на ложке и останутся там, ускоряя образование плесени.

Но если вы хотите обезопасить свою открытую консервацию и замедлить процесс ее порчи, под крышку можете подложить горчичник. Кроме того, помогает также насыпать сверху немного соли или капнуть маслом – она образует защитную пленку над вашим продуктом, и он не будет плесневеть.

В случае с вареньем вы можете создать защитный слой из сахара.