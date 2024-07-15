Чеснок желтеть больше не будет: дачники рассказали об особой подкормке

Каждый огородник хочет получить хороший урожай, однако еще до сбора чеснок может начать портиться и желтеть. Какие же причины этого и как спасти головки чеснока – читайте дальше.

Пожелтение может произойти по нескольким причинам. Эта проблема является распространенной, но чаще всего это происходит из-за заморозков. Если посадить чеснок достаточно утро, то из-за перепадов температур он может подморозиться.

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Второй причиной является слишком большое количество влаги, а третьей – болезнь или вредители. Чесноку может не хватать азота или других полезных веществ, поэтому он начнет желтеть.

Чтобы понять причину, просто посмотрите есть ли гниль и плесень на головке. Если так – то это признак того, что чеснок надо опрыскать от вредителей. Проблему с пожелтением можно решить благодаря подкормке грядки и урегулировании полива.



Чеснок желтеет по нескольким причинам / Фото Unsplash

Чем подкормить чеснок

Если чесноку не хватает полезных веществ, то стоит промульчировать землю перегноем или навозом или обсыпать грядки золой. Также их можно обработать мочевиной. Для этого 10 граммов надо развести в 10 литрах воды и обсыпать.

Первые подкормки проводят в марте и апреле, впрочем, чеснок можно подпитывать летом. Используйте нитроаммофоску, которая имеет в своем составе серу, азот, калий и фосфор. Это минеральное удобрение насытит чеснок полезными веществами.

Чеснок можно подкармливать в любую погоду – теплую или сухую. Лучше всего это делать утром или вечером. Во время обработки стоит позаботиться о собственной безопасности и одеть защитный костюм, перчатки и маску.