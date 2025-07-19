5 вещей, которые гости тайно замечают у вас дома, но никогда не скажут

Вероятно, каждому хозяину известно волнение, что гостям не понравится еда, состояние квартиры или что-либо другое. И обычно гости не слишком много комментируют состояние дома – но это не значит, что они ничего не думают.

Если вы не умеете читать мысли, но все же хотите знать, что о вашем доме думают гости, все же есть несколько вариантов, как этого достичь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Прежде всего, вы можете спросить совета у кого-то другого или попробовать взглянуть на свой дом "другими глазами".

Интересно Эти вещи в секонд-хенде лучше не покупать: только потратите деньги зря

Или же вы можете сосредоточиться на этих наиболее распространенных моментах, что обычно беспокоят гостей.

Ваша гостевая кровать неудобна

Очень часто гостей, остающихся на ночь, укладывают спать на диванах, раскладушках или надувных матрасах – и большинство людей, если спросить их потом, как они спали, ответят "хорошо".

Впрочем, это совсем не значит, что это правда. И лучший способ обеспечить своим гостям хороший сон – это самостоятельно опробовать "гостевую комплектацию". Так вы можете неожиданно обнаружить, что простыни шершавые, в диване выпирают пружины, а матрас начинает спускаться во время сна.

В вашем доме стоит особый запах

Это может быть и хороший, и неприятный аромат. Возможно, после тщательной уборки в вашей квартире пахнет цитрусами и мылом? Или наоборот – не исчезает запах квашеной капусты, домашнего любимца и странных ароматов из холодильника.

Лучший способ выяснить, что происходит в вашем доме – это выйти на определенное время на улицу, а потом вернуться и тщательно понюхать воздух. Особое внимание стоит обратить на "традиционно" вонючие места – пластиковые лотки, кровати для домашних животных, мусорные баки и ванную комнату.



Запах в доме может быть неприятным для гостей / Фото Pexels

В вашем доме очень жарко или очень холодно

Даже если вы предпочитаете неестественно прохладную или жаркую температуру, лучше все же отрегулировать ее до рекомендованных настроек, когда к вам приходят гости.

Также можно спросить у своих гостей, комфортно ли им при такой температуре, и отрегулировать ее соответственно.

Ваш дом грязный или захламленный

Небольшое количество беспорядка – это не проблема. Но если ваш дом серьезно захламлен, ваши гости точно обратят на это внимание. Обычно замечают грязную кухню и ванную комнату – ведь не все занимаются тем, чтобы почистить ее перед приходом гостей. Сосредоточьтесь на тщательной уборке таких мест и внимательно осмотрите беспорядок вокруг.

Старайтесь периодически разгружать свое пространство и не прекращайте думать, как его можно обновить или улучшить.

Во время уборки стоит обратить внимание на зеркала. Ранее мы уже объясняли, как навсегда избавиться от отпечатков пальцев на них.

Дом уж слишком аккуратный

Да, у этой медали есть и другая сторона! Некоторым гостям может показаться, что в доме, где каждая вещь имеет свое определенное место, не хватает индивидуальности. И это может показаться негостеприимным, ваши гости могут волноваться, если случайно что-то опрокинут или заденут.