Зачем замораживать зубную пасту: первоклассный лайфхак для уборки

Зубная паста, на удивление, годится не только для чистки зубов, но и для немалого количества других бытовых нужд.

Зубная паста – это не только основное средство для ухода за полостью рта, но и универсальный и чрезвычайно полезный продукт, имеющий неожиданные возможности в уборке, сообщает 24 Канал. И ею можно легко заменить немало дорогих чистящих средств.

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Зачем замораживать зубную пасту?

После замораживания зубная паста может стать чрезвычайно полезной в уборке. В частности, ней можно очистить немало различных вещей:

Серебро . Со временем серебряные украшения могут покрываться зеленым или серым налетом, из-за которого металл тускнеет и выглядит не так презентабельно. К счастью, благодаря замороженной зубной пасте можно легко избавиться от этой грязи.

. Со временем серебряные украшения могут покрываться зеленым или серым налетом, из-за которого металл тускнеет и выглядит не так презентабельно. К счастью, благодаря замороженной зубной пасте можно легко избавиться от этой грязи. Белая обувь . Найти хорошее средство для чистки белой обуви совсем непросто. Но тратить много денег не нужно – зубная паста придет на помощь и здесь.

. Найти хорошее средство для чистки белой обуви совсем непросто. Но тратить много денег не нужно – зубная паста придет на помощь и здесь. Плитка. Несколько горошин замороженной зубной пасты могут очистить плитку не хуже, чем любое магазинное средство.

Кроме того, пастой можно удалить и немало сложных пятен от чая, кофе, фломастеров или даже от вина.

Но даже в незамороженном виде для зубной пасты можно найти немало применений. В частности, ней можно избавиться от многих неприятных запахов. Например, после приготовления пищи на руках может остаться запах рыбы или других продуктов, что не исчезает даже после мытья рук.



Зубной пастой можно убрать немало вещей / Фото Pexels

И если запах как будто въедается в кожу и ногти, на помощь придет зубная паста – ее маленькую горошинку нужно нанести на ладони и потереть руками, а после этого смойте водой. Так у вас получится быстро убрать любой неприятный запах.

Можно пастой почистить и ковры – но никогда не пользуйтесь такой, имеющей отбеливающий эффект, ведь тогда на ворсе могут остаться белые пятна.