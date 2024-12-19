Не выбрасывайте старые газеты: 5 способов их использовать дома

Наверняка, в каждом доме найдется кипа со старыми газетами, для которых сложно найти применение. Но выбрасывать их точно не стоит.

Старые газеты могут стать универсальным и почти незаменимым помощником в домашнем хозяйстве, сообщает 24 Канал. И перед тем, как выбрасывать страницы газет, попробуйте применить их в уборке.

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Чистка окон

Если вам надоели разводы, остающиеся на окнах после их мытья, тогда вы можете воспользоваться бабушкиным лайфхаком и использовать для вытирания средства обычные газеты.

Также вы можете обойтись и вообще без химикатов – протрите стекло содой, а тогда чистыми листьями газеты уберите остатки порошка.



Газетами можно чистить окна / Фото Pexels

Чистка ковров

Если вы не хотите мириться с грязью, которая оказывается на полу во время чистки ковров, тогда стоит воспользоваться газетами для того, чтобы подложить их под ковер. Страницы впитают всю влагу и грязь, и процесс станет гораздо более эффективным и аккуратным.

Розжиг для огня

Если вы сожмете газету в шарики, она станет идеальным розжигом для камина или мангала. Поэтому вы можете сэкономить деньги, использовав этот экологически чистый и чрезвычайно эффективный метод. Кроме того, вы избавитесь от старых и ненужных газет.

Хранение овощей и фруктов

Газеты – это то, что вам нужно, если вы хотите довести фрукты и овощи до спелости. Для этого недозрелые плоды просто нужно завернуть в газету и хранить в темном месте. Также газеты можно использовать и как подложку в ящик для овощей, ведь бумага может поглощать лишнюю влагу.

Защита от моли

Газеты могут быть очень полезными и у вас в гардеробе. Поместите несколько смятых шариков в карманы и рукава зимних вещей перед длительным хранением. Моль не любит запаха типографской краски, и этот эффективный и простой метод поможет сохранить всю вашу одежду в хорошем состоянии без использования химии.