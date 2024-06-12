Жизнь по графику: что надо не забыть сделать перед отключением света

Отключения электроэнергии требуют от нас подстроить не только работу, но и быт. Важно подготовиться заранее, чтобы несколько часов без света не стали мучением.

Чтобы не чувствовать дискомфорта из-за отсутствия света, надо учесть несколько пунктов, которых будете придерживаться постоянно перед тем часом, когда будут выключать свет по графику, пишут Porady 24.

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Что нужно сделать перед выключением света

Зарядите технику

За несколько часов до планового отключения света зарядите все устройства: ноутбук, телефон, планшет или повербанк. Даже в случае, если у вас будет работать интернет, техника все равно может работать без зарядки несколько часов, поэтому работать вы сможете. А вот с телефоном проблем не должно быть вообще. Хорошая батарея может держать телефон чуть ли не целый день.

Подготовьте освещение

Когда свет выключают днем, то особенно в летнее время, это время пережить гораздо лучше, поскольку можно решить немало дел. Но если электроэнергии не станет вечером, тогда важно иметь свечи, фонарики или лампы на батарейках, которые будут освещать комнату.

Запаситесь водой и едой

Во время отключения света во многих квартирах исчезает вода. Поэтому не забудьте заполнить бутылки технической водой, которая нужна будет для мытья посуды или других бытовых дел. Если у вас индукционная плита, то стоит заранее подготовить пищу. А еще вскипятите воду и налейте в термос, чтобы иметь возможность сделать в любое время горячий чай или кофе.

Также приобретите продукты, которые могут стоять без холодильника. Это сладости, орехи, разнообразные снеки, консервированное мясо или рыба, овощи и фрукты.



Позаботьтесь об овощах, фрукты и другую пищу / Фото Pexels

Снимите с карты наличные деньги

Отключение света влияет на расчеты в супермаркетах или аптеках, поскольку не всегда работают терминалы, поэтому лучше имейте всегда наличные в кошельке, чтобы быть уверенными в том, что вам удастся купить необходимый товар.

Приобретите мини вентилятор

Летняя жара может застать врасплох, поэтому пережить очень теплый и солнечный день может быть достаточно сложно. В некоторых случаях не помогают даже открытые окна, поэтому советуем приобрести компактный вентилятор, который работает на батарейках и будет работать без питания.