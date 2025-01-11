Можно притянуть неудачи и беду: вот что не стоит делать на кухне

Кухня – это практически сакральное место в каждой квартире и доме. Именно здесь чаще всего едят и проводят немало времени.

Наши предки были убеждены, что кухня – это комната в доме, что имеет очень мощную энергетику, и поэтому есть несколько запретов относительно вещей, которые там можно делать. Если же их нарушить, есть риск привлечь бедность и несчастье, сообщает 24 Канал.

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Нельзя сидеть на столе

Древние поверья на этот счет довольно категоричны: на столе сидеть строго запрещено, ведь так можно отпугнуть все деньги из дома. Связано это с тем, что еду на стол посылает Бог, и пренебрежительное отношение к этому месту может его как будто прогневить.

Есть без скатерти

Считалось, что если не расстилать скатерть перед трапезой, можно обречь себя на бедность. Тем более нельзя за непокрытый стол сажать гостей. Скатерть клали и для того, чтобы людей, которые едят за столом, сопровождала удача во всех делах.

А вот еще одна неожиданная народная мудрость – под скатерть можно положить монетку, и это должно притянуть в дом богатство.

Одалживать посуду

Не стоит приносить в дом посуду от посторонних людей. Но если запрет все же нарушен, нельзя отдавать тару пустой – обязательно нужно что-то в нее положить, и только так удастся сохранить благополучие в доме.



Одалживать посуду не стоит / Фото Pexels

Тем более нельзя возвращать посуду грязной – иначе можно навлечь на себя немало неудач. Кстати, давать чужим людям свою посуду также не советуют, так же как и хранить дома поврежденную и надщербленную.

Заметать во время обеда

Уборку лучше отложить до окончания трапезы. Иначе есть риск кого-то обмести – а это забирает счастье у человека и даже может навлечь на него болезни. Также на кухне нельзя заметать после захода солнца.

Оставлять пустую посуду

Если оставить на столе много пустой посуды, это может привлечь в семью бедность. Вроде бы пустая посуда приносит в семью бедность. Как только емкость с едой становится пустой, ее нужно сразу же убрать со стола.