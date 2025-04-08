Ни за что не делайте этого с подушкой: накличете на себя беду

Подушка – это вещь, которая найдется в любом доме, причем не одна. Впрочем, далеко не все знают о запретах и приметах, связанных с ней.

Предки верили, что с подушками связана энергетика человека, который на них спит, сообщает 24 Канал. Поэтому этих предметов касались некоторые суеверия и приметы.

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Нельзя спать на двух подушках

Существовала примета, что если холостой человек будет спать на двух подушках сразу, он навлечет на себя одиночество. А вот если будет спать так замужняя женщина – тогда привлечет в свой дом болезни. Зато спать на двух подушках женатому мужчине запрещалось по другой причине: вроде бы так можно привлечь в жизнь непредсказуемые финансовые расходы.

Нельзя сидеть на подушке

Предки верили, что нельзя с пренебрежением относиться к месту, где вы спите. И вроде бы если сидеть на подушке, можно легко потерять здоровье и удачу. Кроме того, кровать нужно было обязательно заправлять с самого утра и никогда не садиться на незаправленное одеяло или подушку – это считалось настоящим оскорблением спального места.



Сидеть на подушке нельзя / Фото Pexels

А вот сидеть на подушке разрешалось только молодоженам на свадьбе.

Нельзя класть подушку на стол

Предки никогда не клали подушку на обеденный стол – а причина заключалась в том, что иногда стол использовали для размещения гроба покойника.

И поэтому верили, что если положить подушку на стол, это якобы может привлечь в дом смерть близких людей и проблемы.

Кстати, ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать подушку. На самом деле большинство людей делает это недостаточно часто.

Нельзя дарить подушку

Казалось бы, качественная и красивая подушка может стать продуманным и уместным подарком, а впрочем, эзотерики предупреждают, что не стоит делать такой подарок. Оказывается, он вроде бы может принести неприятности и болезни человеку, которому вы ее дарите.

По этой же причине не советуют и принимать такой подарок.