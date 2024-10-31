Одна привычка, которая привлекает в дом несчастье: многие люди так делают

Очень часто обычные действия по дому окружают разнообразные приметы – положительные или отрицательные. Но есть одна вещь, которую не стоит делать дома вечером.

Издавна предки были убеждены, что каждое время суток имеет определенную энергетику. Например, солнце дает жизнь и свет, а ночь – это время смерти и мистики. И поэтому вечером запрещалось делать некоторые вещи. В частности и убирать. Почему именно, рассказывают Porady 24.

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Почему нельзя убирать вечером

Народные приметы утверждают, что убирать после наступления темноты не стоит, ведь такое простое действие может привлечь в дом бедность. Семья, начинающая чистку дома только вечером, как будто сама лишает себя финансового благополучия.

Но есть и еще одна причина запрета – эзотерики верят, что именно ночью проводятся все магические ритуалы, поэтому ночная уборка может привлечь в дом беспокойство, подвергнуть людей в доме кошмарам.

Еще один запрет на вечер – выбрасывание мусора. Это также предвещает лишение финансового благополучия. Кроме того, это может привести к тому, что человек вынесет согласие из дома, это может закончиться появлением ссор.



Убирать вечером не стоит / Фото Pexels

А вот если голыми руками вытирать пыль или сметать со стола крошки после наступления темноты, тогда можно привлечь в свой дом бедных людей. Никогда также не позволяйте убирать в своем доме гостям и незнакомым людям – так они могут забрать себе из дома счастье и удачу, а вам оставить одни проблемы и беды.

Ночное же мытье пола приводит к потере не только денег, но и любви. Поэтому лучше не заниматься уборкой после того, как зайдет солнце. Но есть и еще несколько вещей, которые не советуют делать вечером, в частности: