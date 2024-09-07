Можете навлечь в дом беду: никогда не кладите эти 5 предметов на стол

Предки всегда очень осторожно и внимательно относились к различным приметам, чтобы порой не призвать в дом беду. И некоторые народные поверья касаются и столов.

Стол считается предметом с достаточно сильной энергетикой, поэтому на него нельзя класть все подряд. Немало примет утверждают, что он может притянуть несчастья, если вести себя неосмотрительно. И особенно внимательными нужно быть с несколькими предметами, которые вы на него кладете.

Интересно Как отбелить желтые подушки: проблема решится за несколько минут

Ключи

Положить ключи на стол на кухне – это значит призвать в дом бедность и неприятности, поэтому лучше отказаться от такой привычки. Предки также считали, что если это постоянно делать, то в семье не будет ни порядка, ни достатка.

А если вы еще и громко бросите их на стол, это может привести к большой ссоре.

Нож

Конечно же, вы не можете не пользоваться ножом на обеденном столе, ведь именно за ним и проводятся все приготовления. Но вот оставлять его на нем потом нельзя, ведь это примета к несчастью и болезням. Также некоторые верят, что это может повлечь ссору хозяев.

А если оставить нож на столе на ночь, тогда сон будет плохим и будут сниться кошмары.

Деньги

Предки были убеждены, что деньги ни в коем случае нельзя оставлять на столе. Если не соблюдать запрет, тогда семью будут ожидать очень серьезные материальные расходы, и дело может дойти даже до пустого кошелька.



Деньги не стоит класть на стол / Фото Pexels

Расческа

Оставленная на столе расческа может вызвать скандалы между жителями дома, поэтому не стоит ею разбрасываться. Существует также поверье о том, что оставленная расческа на столе навлекает на человека ситуацию, в которой он может опозориться.

Шапка

Вот что точно не стоит бросать на стол, так это шапку. Она приводит к неудачам и серьезным финансовым проблемам.

А другая примета гласит о том, что шапка на столе может привести к головной боли у ее владельца.