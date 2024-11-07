Никогда не мойте эти 6 вещей моющим средством: только испортите их

Универсальное чистящее средство – это почти незаменимая вещь во время уборки. Впрочем, все еще далеко не все можно им чистить.

Универсальное моющее средство может справиться с большой долей беспорядка в вашем доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, к некоторым поверхностям лучше даже не приближаться с моющим средством.

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Электроника

Конечно, вы уже догадывались об этом раньше, но телефоны и экраны компьютера и телевизора ни за что нельзя мыть с использованием моющего средства. Впрочем, это не значит, что протирать их не стоит. Но вместо этого нужно использовать специальные средства и сухие салфетки из микрофибры.

А вот вода может существенно навредить, если она через щели попадет внутрь устройств.

Деревянные поверхности

Если у вас дома есть немало мебели, изготовленной из настоящего дерева, во время их очистки нужно быть особенно осторожными. И использование универсального моющего средства – это прямая дорога к повреждению покрытия и удалению защитного слоя дерева.

После этого поверхность станет уязвимой и будет легко повреждена впоследствии. Вместо этого нужно использовать мягкие моющие средства, или специальные жидкости для чистки дерева. Например, эксперты убеждены, что обычное оливковое масло прекрасно подходит для того, чтобы удалить пятна с деревянной мебели.



Дерево не стоит мыть моющим средством / Фото Pexels

Мрамор и гранит

Столешницы из натурального камня вошли в моду еще десятилетия назад и все еще остаются в тренде. Они не только стильные, но и прочные, но несколько неуместных использований универсального моющего средства могут привести к тому, что вам придется делать ремонт на кухне.

Мыло вызывает тусклость поверхности и полностью портит вид натурального камня. Для очистки гранитных столешниц рекомендуют использовать ткань из микрофибры и обычное натуральное мыло для посуды.

Окна и зеркала

Есть ли что-то более неприятное, чем потратить часы на очистку окна, а потом обнаружить, что работа была полностью напрасна, ведь стекло покрыли заметные белые полосы? А именно это и случится, если вы будете использовать универсальное моющее средство для очистки окон. На самом деле лучше всего будет использовать специальное средство для стекла, или же разведенный с водой уксус.

Мягкая мебель

Если у вас возник соблазн почистить мебель с мягкой обивкой с помощью универсального средства для чистки, лучше подумайте еще раз. На самом деле такая агрессивная химия может легко лишить вашу мебель ее цвета и создать на ней тусклые пятна. Для точечной очистки дивана и кресел лучше использовать специальное средство, или же мягкий стиральный порошок.

Ковер

Как и мягкая мебель, ковры могут существенно пострадать от такой очистки. Это приведет и к обесцвечиванию волокна, а трение может даже закрепить пятна. Вместо этого вы можете изготовить свое средство для мытья ковров из мыльной воды, белого уксуса и пищевой соды.