Выбросьте чеки из магазина и квитанции: список вещей, которые нельзя носить в кошельке

Знатоки фэншуя советуют носить в кошельке определенные вещи, которые будут привлекать богатство, однако на автомате мы часто ставим в кошелек с деньгами чеки после покупок и можем их хранить там очень долго. Этого делать нельзя, поскольку лишние вещи только отводят от нас финансовое благополучие.

Особенно много лишнего хлама накапливается в больших и вместительных кошельках, пишет 24 Канал. Конечно, есть определенные вещи, которые нам необходимы – это небольшие листы с адресом или важные контакты, впрочем настоящий вред приносят не они.

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Что нельзя носить в кошельке

Нельзя держать в своем кошельке деньги, которыми уже никто не пользуется. Если они вышли из оборота, то начинают нести негативную энергию. Нельзя также держать порванные деньги, потому что они отвлекают финансовый поток. В кошельке должны быть аккуратные и презентабельные купюры.

Чаще всего большинство из нас хранят чеки, однако этого делать не надо, потому что они побуждают еще больше тратить деньги, а не притягивают их. Также не надо хранить квитанции. Они создают мусор и привлекают то же – мелкие купюры и малый заработок.



Хлам в кошельке приведет к бедности / Фото Pexels

Не стоит хранить в кошельке просроченные кредитные карты, поскольку они уже не активны, поэтому несут с собой плохую энергетику. Не стоит носить в кармашке кошелька таблетки, потому что они привлекают плохие события.

Кроме того, надо избавляться от старых кошельков, которые имеют плохой внешний вид. Такой кошелек автоматически будет отталкивать денежные потоки. Специалисты по фэншую говорят, что нельзя хранить кошелек пустым. В нем обязательно должны быть купюры и монеты даже несмотря на то, что вы пользуетесь картой, а не наличными.