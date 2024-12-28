Никогда так не делайте: 5 приборов, которые нельзя подключать к удлинителю

Удлинители можно найти в каждом доме, и они чрезвычайно удобны, когда розеток значительно меньше, чем бытовых приборов. Впрочем, несколько из них включать таким образом никогда не стоит.

Удлинители – это находка для подключения нескольких приборов одновременно, но они не могут быть ответом на все потребности в электричестве, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Большинство бытовых гаджетов прекрасно работают с ними, но некоторые нужно включать только через розетку.

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Обогреватели и кондиционеры

Эти устройства требуют очень много электроэнергии, а удлинители не предназначены для такого. И этот запрет существует также из-за риска перегрева.

Ваш удлинитель может просто расплавиться, или, еще хуже, загореться. Впрочем, мощный удлинитель с нужными характеристиками может обеспечить правильную работу таких приборов. Но рисковать все же не стоит, во избежание перегрузки.

Фен

Вы будете удивлены, но такое обычное устройство, как фен, может очень быстро потреблять большое количество электроэнергии, поэтому всегда нужно подключать их непосредственно к настенным розеткам, чтобы избежать риска аварии.



Фен нельзя подключать в удлинитель / Фото Pexels

Мелкая кухонная техника

Небольшие кухонные приборы, например тостер или кофеварка, только кажутся не слишком мощными, но на самом деле для удлинителя они могут быть достаточно обременительными.

Например, в тостерах есть сеть оголенных проводов внутри, и для их работы нужно достаточно много электричества. И если вы не хотите столкнуться с плавлением изоляции на шнурах, лучше подключать приборы прямо к розетке.

Игровые ПК

Компьютеры не стоит подключать к обычным удлинителям – им нужна защита от скачков напряжения, а удлинитель не может этого обеспечить. В результате ваша техника может пострадать или вообще сломаться.

Еще один удлинитель

Это, казалось бы, простое правило, но соблюдают его далеко не все. Нельзя подключать несколько удлинителей друг в друга – это называется "шлейфовым подключением" и может перегрузить электрическую сеть, а также нарушает правила пожарной безопасности.