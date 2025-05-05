Запомните раз и навсегда: что никогда нельзя бросать в унитаз

Большинство людей к современной сантехнике относятся гораздо проще и считают, что она способна смыть любые вещи, которые в пределах разумного, выбрасываются в унитаз. Однако здесь следует быть очень осторожными, поскольку есть несколько предметов, которые абсолютно запрещено выбрасывать в туалет.

Если вы не хотите регулярно прочищать унитаз, то стоит забыть о том, что его можно использовать как помойку, пишет 24 Канал. В унитаз нельзя выбрасывать все, что заблагорассудится, поскольку из-за неосторожности придется вызывать сантехника.

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Мы собрали несколько распространенных ошибок, которые большинство допускают. О них надо забыть, иначе унитаз очень быстро забьется. Вот перечень вещей, которые запрещено выбрасывать.

Волосы

Если собирать постоянно большое количество волос и выбрасывать их в унитаз, то рано или поздно канализация забьется. Чтобы избежать засорения, волосы рекомендовано выбрасывать в мусорку. Волосы создают пробку, которая становится серьезной угрозой к серьезным засорам. Они не растворяются в воде, поэтому после попадания в канализацию образует сетку, на которой впоследствии накапливается другой мусор.

Туалетная бумага

Для многих это может показаться странным, но туалетную бумагу нельзя выбрасывать в унитаз. Ее лучше выбрасывать в мусорку. Из-за высокой плотности бумага плохо растворяется в воде.



Туалетную бумагу нельзя бросать внутрь / Фото Pexels

Кошачий наполнитель

Чтобы не создавать лишнюю вонь в мусорнике на кухне, некоторые систематически выбрасывают все из кошачьего наполнителя в туалет. Однако так делать не надо, поскольку он может слипаться в комок и образовывать засоры.

Средства гигиены

Никогда не бросайте средства личной гигиены, поскольку едва ли не сразу получите забитую канализацию. Прокладки, памперсы, тампоны или ватные спонжики категорически запрещается бросать в унитаз.

Еда

Некоторые любят супы, старые макароны или рис выбрасывать в унитаз, а не в мусорку. Это является большой ошибкой, поскольку пища может существенно забить канализацию и привести к неприятным ситуациям.