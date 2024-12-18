5 вещей, которые вы никогда не стоит покупать в секонд-хенде

Секонд-хенд – это невероятная возможность не только сэкономить деньги, но и найти некоторые уникальные вещи. Впрочем, некоторую одежду стоит покупать только новой.

Некоторые вещи из секонд-хенда могут стать идеальным дополнением к вашему гардеробу. Но покупка некоторой одежды здесь может стать рискованной и вовсе нежелательной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Нижнее белье

Есть причина, по которой ни в одном магазине вы не сможете вернуть нижнее белье, даже если оно новенькое. Все, что близко к телу, не должно быть одеждой, на которой стоит экономить. И независимо от того, насколько тщательно вы чистите одежду после покупки в секонд-хенде, покупать там трусы или бюстгальтеры все же не стоит.

Велосипедные или спортивные шлемы

Эти предметы должны защищать вас, и обычно шлемы считаются опасными даже после того, как они просто падали. В комиссионном магазине будет сложно определить, был ли шлем поврежден так, только посмотрев на него.

Кроме того, не стоит покупать первый попавшийся шлем, ведь они должны подходить вам по размеру, иначе они не будут защищать вас как следует.

Одежда с запахом или пятнами

Если вы нашли интересную и симпатичную вещь, которая содержит пятна или неприятно пахнет, лучше не надеяться, что вам удастся отстирать это дома. Перед тем, как продавать одежду, в секонд-хендах ее обрабатывают. Если она остается грязной, это может свидетельствовать, что пятно сложное и устаревшее.

И вполне вероятно, у вас не получится его вывести. А это значит, что вы просто потратите деньги на вещь, которую даже не сможете носить.

Купальники

Любую одежду, которая прилегает плотно к телу, стоит покупать новой. Но есть и еще один нюанс, из-за которого покупка ношеного купальника может быть не лучшей идеей: если он оказался на секонд-хенде, есть большая вероятность, что он уже не такой эластичный, как когда-то, и он может не сидеть на вас хорошо.



Купальники не стоит покупать в секонд-хенде / Фото Pexels

Обувь

Идея купить дешевую обувь на секонд-хенде может показаться соблазнительной, но стоит очень внимательно осмотреть любую пару, которую вы собираетесь купить. Неравномерный износ из-за хода предыдущего владельца может вызвать не только неудобства, но и травмы стоп, бедер и спины, если носить обувь в течение длительного времени. Особенно осторожными стоит быть со спортивной обувью.