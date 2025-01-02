Всегда убирайте эти 5 мест перед приходом гостей: они главные

Когда домой приходят гости может возникнуть желание вычистить весь дом, чтобы он блестел. Впрочем, это может занимать слишком много времени, поэтому лучше сосредоточиться на всего нескольких участках.

Конечно, нам всем хочется, чтобы дом выглядел идеально, когда в нем появляются гости. Но это не значит, что нужно начинать вычищать шкафы или кладовку – ведь это только замедлит вас, и вы не успеете убрать по-настоящему важные места, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Коридор

Если вы хотите сосредоточиться на местах, которые ваши гости будут видеть больше всего, тогда первое, о чем вы должны позаботиться – это коридор. Вход в квартиру – это первое, что увидят гости, как только попадут в ваш дом, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы всем хватило места, чтобы повесить одежду и поставить обувь.

Гостиная

Обычно именно гостиная является комнатой, где гости проводят больше всего времени. Прежде всего, нужно убрать видимый беспорядок, например игрушки, рукоделия и одежду. Пропылесосьте комнату или подметите, а также не забудьте и распушить подушки.

Кухня

Вы точно не хотите, чтобы грязь и беспорядок на кухне мешали вам готовить праздничный ужин или заваривать кофе. Поэтому убедитесь, что стол и столешницы чистые, а на столе хватает места для тарелок, бокалов и различных угощений.



На кухне нужно убирать перед приходом гостей / Фото Pexels

Мусорное ведро

Никто не хочет открыть ведро и обнаружить, что оно переполнено мусором. Перед приходом гостей стоит вынести старый пакет и не забыть поставить новый. Также проверьте, что само ведро и место возле него чистые и пахнут свежестью.

Ванная комната и туалет

Вашим гостям придется несколько раз заходить в эти комнаты, и никто не хочет, чтобы они были грязными. Проследите за тем, чтобы унитаз был чистым, раковина – вытерта, и наготове лежало чистое полотенце.