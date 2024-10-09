Положите это под подушку: притянете деньги и счастье в дом

Оказывается, существует немало примет о сне, которые предвещают согласие и удачу. И все, что нужно сделать, это подложить себе под подушку правильный предмет.

Правильная вещь, подложенная под подушку, может притянуть в дом хорошую энергетику и прогнать невзгоды. И делать это можно не только на праздники, но и каждый день, пишет "Радио Трек".

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Соль

Наши предки были убеждены, что соль может защитить от злого глаза. И как только в жизни начинались неприятности, она становилась оберегом, что может защитить от неудачи. Поэтому подложить под подушку полотняный мешочек с солью – это хорошая защита и способ отогнать от себя плохую удачу.

Монета

Если вы ищете способ привлечь в свой дом деньги и наладить финансовое положение, монета под подушкой может пригодиться. Желательно проводить эту процедуру на Новолуние, тогда результат будет максимально сильным. Кроме того, никогда не используйте в расчетах монету, что положите под подушку.

Чеснок

Издавна чеснок считался мощным амулетом и защитой от болезней и негативной энергетики. Головку чеснока клали под кровать для того, чтобы защитить свой дом, а если имели проблемы с бессонницей, тогда чеснок оказывался и под подушкой.



Чеснок можно подложить под подушку / Фото Pexels

Лавровый лист

Приметы утверждают, что лавровый лист обладает очень мощной энергетикой, и издавна люди верили, что достаточно будет подложить себе под подушку всего один листочек растения, и тогда в доме сразу же появится богатство.

Мак

Здесь будет работать только мак, освященный на праздник Маковея – ведь его считали оберегом от дурного глаза. Обычно его клали под подушку ребенку, который засыпал в беспокойстве. А взрослым он помогает избавиться от неудачи и ночных кошмаров.