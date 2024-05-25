Как вывести жирные пятна с одежды: лучшие методы, которые помогают

Жирное пятно может появиться на одежде у каждого из нас, поэтому важно знать о методах устранения загрязненных вещей. От появления жира на одежде паниковать не стоит, поскольку все можно легко исправить, если придерживаться определенных правил.

Эксперты уже давно собрали несколько эффективных методов, которые способны вывести свежие или застарелые пятна с помощью дешевых и доступных средств.

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Лучше всего жирные пятна застирывать еще свежими, не допуская того, что жир въестся в ткань. Перед стиркой одежду всегда замачивайте в теплой воде, поскольку в холодной воде отстирать пятно сложнее.

Хозяйственное мыло

Мыло считается лучшим помощником от свежих или застарелых жирных пятен. Намочите мыло в воду и нанесите на загрязненное место на 12 часов. Мыло должно хорошо впитаться в ткань, а тогда просто прополощите одежду в теплой воде.

Уксусный раствор

Несколько капель уксуса смешайте с водой в пропорции 1:1 и замочите пятно в растворе на 10 – 15 минут. После этого постирайте одежду, как обычно.



Пятна с одежды можно вывести несколькими способами / Фото Pexels

Крахмал

Для того, чтобы вывести застарелое жирное пятно, крахмал растворите в воде, нагрейте и замочите одежду в жидкости на 10 минут. Этим методом грязи можно избавиться от джинсов, куртки или любых других вещей.

Соль

Вывести жирное пятно может обычная поваренная соль. Посыпьте загрязненное место солью, а через 15 минут потрите пятно щеткой, после этого промойте одежду в теплой воде.

Coca-Cola

Этот напиток известен многим благодаря тому, что хорошо прочищает канализационные трубы. Эксперты говорят, что газировка избавляет от жирных пятен, которые не отстирывались с помощью предварительной стирки. Грязную одежду замочите в 2 – 3 литрах воды и оставьте на 2 часа. После этого постирайте в стиральной машинке.