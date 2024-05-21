Где погулять в Черновцах: лучшие места, которые могут вас заинтересовать

Выходные обещают быть солнечными и теплыми, поэтому не теряйте времени и берите билет в Черновцы, пишут Советы 24. Путешествие способно подарить нам много эмоций и новых впечатлений. Куда пойти, чтобы лучше узнать город – читайте в нашем материале.

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Центральная площадь и улица Ольги Кобылянской

Это место ласково называют сердцем Черновцов. На центральной площади расположено много исторических зданий, кафе, ресторанов и магазинов. Прогулка по улице Ольги Кобылянской позволит почувствовать атмосферу старого города и насладиться архитектурой.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Это один из самых известных архитектурных комплексов Черновцов, занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите впечатляющее сооружение с красивыми садами и парками, где можно спокойно погулять и сделать красивые фото.



Самая популярная архитектура Черновцов / Фото "Тропами Украины"

Театральная площадь

Здесь находится Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. Площадь окружена красивыми зданиями и зелеными насаждениями, поэтому создает приятную атмосферу для прогулок.

Парк им. Т. Г. Шевченко

Это один из крупнейших парков города. Прогуляйтесь аллеями, насладитесь природой, покатайтесь на лодках по озеру или просто отдохните на лавочках.



Парк становится особенно красивым в летнее время / Фото Википедия

Ботанический сад Черновицкого национального университета

Сюда стоит приходить всем, кто любит природу. В Ботаническом саду вас ждут разнообразные виды растений со всего мира, а в солнечную погоду в парке будет витать особая весенняя атмосфера.

Калиновский рынок

Вероятно, вы неоднократно уже слышали о Калиновском рынке, но еще ни разу там не были? Не проблема, как раз сможете туда попасть. Калиновский рынок является одним из крупнейших в Украине. Там не только можно приобрести различные товары, но и почувствовать настоящий колорит Буковины.

Кроме этого, в Черновцах есть еще много мест, которые стоит посетить. Если же вы наведаетесь в этот город на несколько дней, то предлагаем вам еще наведаться в краеведческий музей, на площадь "Турецкий колодец" или в музей архитектуры и быта.

Черновцы – город с богатой историей и культурным наследием, где каждый найдет что-то интересное для себя. Независимо от того, любите ли вы архитектуру, природу или просто хотите провести время в уютных кафе, Черновцы вас не разочаруют.