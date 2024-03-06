Что нельзя выбрасывать в мусорку: это надо знать каждому

Уже большинство из нас привыкли сортировать мусор и выбрасывать остатки пищевых продуктов, бумагу и пластик в разные контейнеры. Но оказывается есть мусор, который нельзя бросать в мусорный ящик, поскольку определенные вещи могут привести к неприятным факторам.

Они содержат вредные вещества, которые при неправильной обработке и утилизации попадут в почву, а оттуда в грунтовые воды. Такие вещи несут опасность для человека и окружающей среды.

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Батарейки

Они содержат много вредных металлов, которые способны накапливаться в организме. На свалках верхний слой батареек разрушается, поэтому цинк, никель, марганец, ртуть и свинец попадают в почву и грунтовые воды.

Только задумайтесь, одна батарейка способна загрязнить 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы, а 30 батареек на грядке способны навсегда избавить от урожая.

Именно поэтому батарейки надо сдавать в пунктах сбора, где они собираются в ящиках и передаются на утилизацию.

Разбитые термометры

Термометры содержат до 500 миллиграммов опасного ртутного вещества. Когда он разбивается, то выделяющиеся пары ртути, оседают на поверхностях и представляют угрозу для здоровья. Чтобы должным образом утилизировать разбитый ртутный термометр, обратитесь в ГСЧС.



На помойку нельзя выбрасывать ртутные термоментры / Фото Pexels

Просроченные лекарства

Не выбрасывайте просроченные баночки с лекарствами на помойку. Фармацевтические препараты также отравляют почву химическим составом и опасны для бездомных животных.

Дезодоранты и освежители воздуха

Под давлением других отходов аэрозоли смогут взорваться и вызвать пожар. Прежде чем выбросить их, убедитесь в том, что они пустые.

Лампочки

Особенно опасны энергосберегающие лампочки, которые наполнены парами ртути, поэтому вредны для человека и природы. Поэтому их также не забывайте сдавать на утилизацию.

Электронные устройства

Старые телефоны или ноутбуки тоже не стоит выбрасывать в помойку. В их составе содержатся вредные химические соединения, которые тоже могут отравлять окружающую среду.