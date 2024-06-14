Можно ли держать денежное дерево дома: что об этом говорят народные приметы

Люди верят в то, что денежное дерево может привлечь в жизнь финансовое благополучие. С этим растением окутано множество народных примет, впрочем, в некоторых случаях следует быть осторожными, чтобы денежное дерево не навредило.

Многие углубляются в философию фэн-шуй – древнюю китайскую практику по обустройству пространства.

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Она должна обеспечить душевный покой и удовольствие, а одну из главных ролей играет не только расположение предметов в доме, но и растения. Таким популярным вазоном считается денежное дерево, поэтому далее расскажем вам, действительно ли оно помогает и что собой представляет.

Что нужно знать о денежном дереве

Денежное дерево называется Крассула или толстянка. Это суккулент, который похож на дерево бонсай. За ним достаточно легко ухаживать, поэтому подойдет для новичков. Листочки растения напоминают монеты, поэтому люди начали называть его денежным деревом.

Вазон дарят на новоселье или начинающим бизнесменам. Крассула символизирует начало нового жизненного пути и чего-то большого. Согласно фэн-шую дерево следует располагать в юго-восточном углу дома.



По приметам денежное дерево привлекает благополучие / Фото Pexels

Можно ли держать дома денежное дерево

По приметам, если с денежного дерева опадают листья, то это означает, что в доме образовалась негативная энергия, а хозяина ждут финансовые расходы. В таком случае дерево надо расположить в другом месте.

Говорят, что денежное дерево способно восстановить положительную энергию в доме и обеспечить счастье. Чтобы дерево хорошо росло, его стоит пересаживать в горшок большего размера. Если этого не сделать вовремя, то вместе с цветком могут исчезнуть и деньги.

Чтобы вазон был заряжен денежной энергией, во время посадки на дно горшка надо поставить три монетки разного номинала.

Впрочем некоторые эксперты говорят, что дома нельзя держать денежное дерево. Все дело в листьях, которые содержат мышь, поэтому представляет угрозу для детей или домашних любимцев. В таком случае растение надо поставить в труднодоступное место или избавиться от него.