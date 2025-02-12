Для чего в стиральной машине 3 отсека в лотке для порошка: единицы знают

Наверное, все знают, как работает стиральная машина, но это не значит, что вы используете ее полностью правильно. Для того, чтобы вещи стирались действительно качественно, нужно знать назначение всех трех отсеков в лотке для порошка.

Для корректной работы стиральной машины нужно прежде всего разобраться, куда заливать кондиционер и порошок, и для чего нужен еще и третий загадочный отсек в лотке, сообщает 24 Канал. Так вы сможете на полную использовать функции своего прибора.

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Зачем в стиральной машине три отсека?

Все отделы в лотке для моющих средств подписаны или обозначены цифрами, или другими значками – в соответствии с маркой вашей стиральной машины.

Первый отсек обозначают буквой А, или арабской цифрой 1. Он используется только тогда, когда в цикле вы выбрали предварительную стирку или замачивание белья – оно нужно для того, чтобы максимально эффективно удалить застарелые пятна. Если замачивание не предусмотрено, сыпать туда порошок не нужно. Предназначен этот отсек только для сыпучих моющих средств.

обозначают буквой А, или арабской цифрой 1. Он используется только тогда, когда в цикле вы выбрали предварительную стирку или замачивание белья – оно нужно для того, чтобы максимально эффективно удалить застарелые пятна. Если замачивание не предусмотрено, сыпать туда порошок не нужно. Предназначен этот отсек только для сыпучих моющих средств. Второй отсек обозначается буквой В, или же цифрой 2. Это – основной отдел в лотке для порошка, и именно туда нужно засыпать моющее средство во время любого режима стирки.

обозначается буквой В, или же цифрой 2. Это – основной отдел в лотке для порошка, и именно туда нужно засыпать моющее средство во время любого режима стирки. Третий отсек обозначается значком "звездочка" или "цветок" – он предназначен для того, чтобы заливать кондиционер и ополаскиватель, а также другие дополнительные средства для стирки. Кондиционер можно добавить в отсек перед стиркой или прямо в процессе – важно только сделать это до того, как машина начнет набирать воду для полоскания.

Путать отсеки не стоит – ведь в таком случае машина выстирает ваши вещи с кондиционером, а потом прополощет их с порошком.

Можно ли сыпать порошок в барабан?

Многие люди не используют отсеки и засыпают моющее средство прямо в барабан. Впрочем, немало производителей утверждают, что делать так не стоит. Порошок может не раствориться и остаться на ваших вещах. А если он еще и содержит цветные гранулы, тогда может еще и подкрасить ваше белье.



Порошок не стоит сыпать в барабан / Фото Pexels

К тому же так вы не сэкономите порошок, а только потратите его больше, чем нужно.

Куда лить очиститель для стиральной машины?

Вы уже точно знаете, что стиральные машины нуждаются в уходе и периодической чистке от накипи, грибка и плесени. Засыпать или лить этот очиститель нужно в отсек для порошка, то есть второй. После этого запустите цикл стирки, но без белья внутри.