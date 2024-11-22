Какими дровами нельзя отапливать камин или печь: они могут быть опасными
Для каждого типа отопительного оборудования нужны определенные виды дров, и не все из них пригодны для использования. Все зависит от породы дерева, которая отличается характерной плотностью структуры.
Если в вашем доме есть печь, камин или даже баня, то для них не подойдут определенные виды дров, пишет 24 Канал со ссылкой на Baza-Drov.
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Чтобы вам лучше было ориентироваться в том, какие же дрова нельзя использовать, рекомендуем воспользоваться советами от специалистов, которые четко рассказали, какие породы деревьев нельзя применять.
Чем нельзя отапливать печь
- Пихта – у нее низкая теплоотдача, которая сильно задымляет пространство;
- Осина – имеет низкую энергоэффективность и большой расход, поэтому для отопления вам понадобится много дров;
- Ива – содержит большое количество смолы и влаги, поэтому со временем только приведет к загрязнению дымохода.
Названы дрова, которыми нельзя отапливать камин или печь / Фото Pexels
Чем нельзя отапливать камин
- Черемуха, рябина – они выделяют мало тепла, но много копоти;
- Лиственница – прогорает не совсем равномерно и выделяет много угарного газа;
- Липа – содержит много смолы и может загрязнить воздух и дымоход.
Владельцам открытого камина следует знать о том, что дрова хвойных пород (туя, сосна, ель) из-за высокого содержания смолы могут стрелять во время горения, поэтому это может привести к пожару.
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Чем нельзя отапливать баню
- Ива, тополь – эта мягкая древесина имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет после себя много пепла.
- Пихта, вяз – выделяет много дыма и может вызвать аллергическую реакцию.
- Софора – содержит токсичные вещества, которые способны привести даже к отравлению.
Специалисты советуют не использовать для отопления старую окрашенную или покрытую лаком древесину. Также надо отказаться от трухлявых дров и остатков старых досок.