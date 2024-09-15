Зачем в коктейлях 2 трубочки: ответы, которые вы не знали

Мы неоднократно могли замечать две трубочки в коктейлях, впрочем чаще всего думали, что это всего лишь как украшение, однако за трубочками скрывается несколько секретов.

На самом деле причин есть несколько, они разные, поскольку все зависит от коктейля, который вам подают бармены, пишут Porady 24.

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Почему в коктейлях две трубочки

К примеру, если коктейль состоит из нескольких слоев, то через две трубочки легче попробовать сразу несколько компонентов и почувствовать особый вкус.

Также благодаря двум трубочкам коктейль может попробовать другой человек, чтобы понять, нравится ли ей вкус и определить, захочет ли она после своего коктейля заказать другой. Поэтому вторая трубочка добавляется с точки зрения гигиеничности.

В некоторых случаях вторая трубочка в напитке является подсказкой, что коктейль надо размешать. А вот с маркетинговой стороны, две трубочки в мохито добавляют, потому что считают, что таким образом гость выпьет напиток быстрее и закажет другой. По аперолю, то благодаря двум трубочкам гораздо быстрее и легче можно перемешать большое количество льда, которая в нем содержится.



Благодаря двум трубочкам, коктейль выпивается быстрее / Фото Pexels

И, безусловно, иногда две трубочки добавляют ради эстетического вида, чтобы напиток выглядел красивым и привлекательным. Но в целом трубочки нужны в коктейле для помешивания напитка, чтобы не допустить оседания или распределения компонентов.

Интересный факт! Трубочку придумали еще в январе 1888 года. Основателем стал американец Марвин Стоун. Именно он получил патент на выработку соломинки для питья напитков.