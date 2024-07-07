5 вещей в доме, которые никогда не стоит отбеливать: не все об этом знают

Отбеливатель – это важное средство для уборки, но использовать его можно далеко не везде.

Отбеливатель – это сильное химическое вещество, которое также может иметь негативные последствия, если его использовать на неудачных материалах. И есть несколько вещей, где его применять нельзя категорически.

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Деревянные поверхности

Отбеливатель нужно держать подальше от деревянной мебели, пола и остальных поверхностей. Отбеливатель может повредить, обесцветить дерево и удалить покрытие с него.

И лучший способ избежать пятен от отбеливателя на своем полу – это вообще избегать использования отбеливателя на деревянных поверхностях.

Столешницы и натуральный камень

Если у вас дома есть предметы, которые изготовлены из натурального камня, использовать на них отбеливатель также не рекомендуют. Как правило, камень также очень пористый, и химия может его повредить.

Мрамор, гранит и плитку отбеливатель может лишить покрытие, вызвать химические ожоги и привести к необратимым и дорогостоящим повреждениям.



Столешницы нельзя чистить отбеливателем / Фото Pexels

Металл

Использование отбеливателя на подавляющем количестве металлов приведет к их окислению и появлению ржавчины. И это касается, в частности, алюминия, меди, нержавеющей стали, чугуна, серебра и тому подобное. Вместо этого следует использовать более безопасные средства, которые не навредят вашему типу металла.

Деликатные ткани

Отбеливатель можно использовать на неокрашенных тканях, а именно на хлопке, полиэстере, нейлоне, акриле и вискозе, но вы никогда не должны подносить отбеливатель близко к шерсти, спандексу и шелку. Химические вещества будут слишком агрессивными для этих деликатных волокон и могут нанести им непоправимый вред.

Кожа

Если у вас есть кожаная мебель или одежда, не стоит пытаться отчистить их с помощью отбеливателя. Возможно, это не самый деликатный материал, но он все равно не может противостоять мощным окислительным свойствам средства. Также нельзя на коже использовать средства с ацетоном и аммиаком.