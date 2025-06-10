Никогда не храните здесь веник: притянете невзгоды в дом

Предки верили, что веник – это не просто инструмент для уборки грязи, а настоящий амулет, который может защитить дом от зла и негативной энергии. Но произойдет это только в случае, если его поставить в нужном месте.

Расположение веника в доме может быть значительно важнее, чем вам кажется – и есть несколько мест, где ставить его точно не стоит, сообщает 24 Канал. А нарушение запрета может обернуться далеко не самыми приятными последствиями.

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У входа

Веник никогда нельзя оставлять у входа в любую комнату – будь-то кухня, спальня или входная дверь. Эзотерики верят, что в таком месте веник может заблокировать положительные потоки, которые могли бы попасть в помещение.

Но это не значит, что веник вообще нельзя ставить у порога: есть одно исключение. Так можно сделать в случае, если вы ожидаете неприятного посетителя. В таком случае веник может заблокировать ненужный негатив. А как только гость уйдет, подметите за ним и поставьте веник там, где он и должен стоять – так вы избавитесь от энергии негатива и зависти в доме.



Веник нельзя держать у порога / Фото Pexels

В туалете

Туалет или ванная – это также запрещенное место для веника. Оно может привлечь немало проблем и даже привлечь болезни. Зато советуют ставить веник на кухне, и при этом – вверх ногами, на черенок.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нужно держать в доме – они притягивают в кошелек деньги.

Под иконами

Несмотря на то, что веник – это настоящий мощный оберег дома, ему нечего делать возле икон. Старайтесь держать его как можно дальше, ведь иначе можно привлечь негатив в дом. Кроме того, это может привести к ссорам и скандалам в доме без причины.