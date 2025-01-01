Эти 5 мест практически все забывают убирать: они самые грязные в доме
Если вы хотите привести свой дом в порядок после праздников, стоит не только убрать очевидный беспорядок, но и обратить внимание на несколько мест, которые вы, скорее всего, не чистили слишком давно.
Даже во время очень тщательных уборок очень легко забыть о нескольких участках, которые, впрочем, все же требуют вашего внимания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Выключатели света
Несмотря на то, что вы точно касаетесь выключателей света по несколько раз в день, скорее всего вы не чистите их по крайней мере раз в неделю. И если ваши руки не всегда идеально чистые, на выключателях довольно быстро могут образоваться загрязнения.
Поэтому старайтесь протирать их тряпкой по крайней мере раз в несколько дней или даже чаще.
Вентиляционные отверстия
Возможно, вы заметили, что в вашем доме становится не так жарко или холодно, как раньше? Проблема может заключаться в том, что в вентиляционных отверстиях накопилось немало грязи, и она препятствует проникновению воздуха.
А это значит, что отверстия нужно очистить. И для того, чтобы сделать это лучше, их нужно не просто протереть, а открутить крышки и замочить их в мыльной воде.
Кухонные вытяжки
Даже если вы действительно поддерживаете свою кухню в чистоте, скорее всего, вашу вытяжку уже пора почистить. Когда вы готовите пищу, именно в этой зоне накапливается большинство пыли, грязи и жира. Со временем они могут образовывать на вытяжке жирный слой, который нужно регулярно очищать.
Стиральная машина
То, что стиральную машину используют для очистки одежды, не значит, что ее не нужно мыть. В ней может накапливаться грязь с одежды, мыльный налет и даже плесень. И если регулярно ее не очищать, довольно быстро вы заметите результат и на своей одежде.
Стиральную машину надо чистить / Фото Pexels
Шкаф
Возможно, вы регулярно перебираете и упорядочиваете свою одежду, но действительно ли вы убираете внутри шкафа? Кроме переорганизации одежды шкаф нужно также протирать от пыли, а также пылесосить.
Также стоит протирать штангу и верхнюю часть вытяжек, ведь на них также опадает пыль.