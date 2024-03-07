6 мест наибольшего скопления микробов: они вас удивят

Микробы и бактерии могут прятаться в чрезвычайно неожиданных местах, и для того, чтобы уборка была действительно эффективной, вам нужно о них знать.

Вероятно, вам уже приходилось слышать о том, что немало микробов можно найти на дверных ручках, выключателях света и даже на мобильных телефонах, которыми мы пользуемся чрезвычайно часто. Но существует еще несколько неожиданных точек, где они могут накапливаться, и на них точно нужно обратить внимание.

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Многоразовые сумки для продуктов

Конечно, использование многоразовой сумки для продуктов – это прежде всего забота об экологии. Впрочем, микробы их не обходят, и проблема точно не только в упаковке мяса или рыбы, что могут подтекать.

Такие сумки собирают микробы тогда, когда вы бросаете их в тележку или на кассовые конвейеры, а также, когда вы используете их с другой целью – например, чтобы носить спортивную одежду или обувь.

Впрочем, эту проблему легко решить – используйте полотняные или хлопчатобумажные шоперы и регулярно стирайте ее в горячей воде.



На шопперах может быть достаточно много бактерий / Фото Pexels

Пылесосы

Казалось бы, пылесосы должны убирать грязь из вашего дома, однако сами они также могут стать местом, где накапливается немало микробов. Дело в том, что ковры, которые мы обычно и убираем с помощью пылесоса, собирают в шесть раз больше грязи, чем другие поверхности, поэтому по крайней мере половина насадок для пылесосов, к сожалению, имеют положительный результат на фекальные бактерии и другие вредные микробы.

Впрочем, и с этим можно побороться. Для этого стоит использовать спрей для дезинфекции, и так вы можете очищать нижнюю часть насадки пылесоса после каждого его использования.

Душевые шторы

Так, на ваших занавесках для душа очень быстро размножаются влаголюбивые бактерии, и даже, если ваша шторка для душа выглядит безупречно чистой, это не значит, что на ней нет микробов. Питаются эти микробы мыльной пеной, что постоянно остается в душе, поэтому то, что вам действительно нужно делать во время уборки – это тщательно вымывать ее со всех поверхностей, и в том числе и с шторки.

Вы можете мыть шторку не только вручную, но и бросать ее на стирку в стиральную машину с использованием щадящего режима. После этого повесьте ее обратно в ванную комнату до полного просыхания.

Банки для специй

Скорее всего, вы никогда даже не думали о том, что вредные бактерии могут оказаться и там! Впрочем, все эти банки, хранящиеся на совсем небольшом расстоянии от плиты, конечно же, подвергаются воздействию от брызг и загрязнения.

Поэтому, скорее всего, ваши банки содержат на себе немало микробов – даже если они спрятаны в шкафу. Справиться с проблемой не слишком сложно – просто раз в неделю не забывайте протирать банки с помощью средства для дезинфекции.



Банки для специй тоже нужно протирать / Фото Pexels

Офисные кресла

Может показаться, что самое грязное место на всем рабочем столе – это компьютерная мышка, однако на самом деле это ваш стул. Подлокотники офисных кресел содержат в 12 раз больше микробов – на этих поверхностях также могут накапливаться и пыль и остатки пищи.

Для того, чтобы избежать воздействия, возьмите себе за правило каждый день начинать с протирания этих поверхностей влажной салфеткой.