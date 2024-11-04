Аж кишит микробами: как часто надо менять губку для мытья посуды

Губка для мытья посуды – необходимая вещь на каждой кухне. Мы ежедневно ее используем для мытья посуды – тарелок, столовых приборов, кастрюль или сковородок. Из-за постоянного контакта и влаги она изнашивается, поэтому ее надо менять не тогда, когда она уже распадается, а чаще.

Губки для мытья посуды являются рассадниками бактерий, передает 24 Канал. Менять ее надо каждую неделю. Благодаря такой замене, вы сможете избежать роста бактерий и поддерживать чистоту посуды.

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Почему на губке накапливаются микробы

Губки для посуды создают идеальную среду для размножения бактерий. Пористая структура и наличие остатков пищи создают поверхность, которая будет способствовать росту бактерий.

В одном исследовании даже говорится о том, что на кухонных губках обнаружили наличие до 362 различных типов бактерий. Некоторые из них равны с бактериями в образцах фекалий, поэтому губки обязательно надо регулярно менять.



Губки надо менять каждую неделю / Фото Pexels

Чем опасна грязная губка

50% видов бактерий, которые содержатся на губках, относятся ко второй группе, соответственно являются потенциально патогенными. К уязвимой группе относятся люди с ослабленной иммунной системой (маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями).

Идея отмыть губку является плохой, поскольку даже если количество бактерий временно снизится, то болезнетворные микроорганизмы снова начнут быстро размножаться.

Поэтому помните о том, что губку надо часто менять, чтобы она не стала рассадником бактерий. Они довольно доступны, поэтому их легко можно заменять еженедельно, а вы будете уверены в том, что не моете посуду "зоопарком микробов".

Если губка выглядит как новая, но вы слышите кислый запах – скорее всего, ее надо выбрасывать. Кислость свидетельствует о появлении на ней грибка или плесени. Появляется он из-за того, что длительное время губка была мокрой и не отжатой.