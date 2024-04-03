Яблоки будут храниться месяцами: раскрыт секрет нескольких веков назад

Яблоки не портятся так быстро, как скажем, бананы или другие фрукты. Они обладают способностью простоять немного дольше, но все равно, теряют свой внешний вид, если их неправильно хранить.

Эти фрукты также имеют определенный срок годности и порой могут даже преждевременно испортиться. Чтобы уберечь их от порчи, стоит воспользоваться некоторыми советами и подсказками.

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Несколько веков назад люди хранили яблоки особым образом, чтобы продлить им жизнь. Одна специалист поделилась рассказом о том, как люди оставляли яблоки свежими в течение многих месяцев еще несколько веков назад.

Но есть одна важная вещь: чтобы ваше яблоко было идеальным, оно должно быть не побитым, без порезов, повреждений, а плодоножка должна быть целой. Тогда упакуйте яблоки в сухой материал: опилки, зерно, песок или газету.

Газета предотвращает то, чтобы одно яблоко уничтожало все остальные. Если же один фрукт испортится, то этилен, который выделяется от фрукта, будет сдержан благодаря бумаге и не повредит все остальные яблоки.

Храните их в темной кладовке, подальше от картофеля. Этот овощ, как и многие другие, выделяет газ, который вызывает созревание яблок.



Чтобы яблоки были дольше свежими, их надо правильно хранить / Фото Pexels

Но обратите внимание на то, что этот метод работает с садовыми яблоками, а не магазинными, которые были обработаны химикатами.

Эксперт говорит, что если применить один из этих методов, то ваши фрукты будут храниться гораздо дольше.