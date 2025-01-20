Лучше любого забора: какие растения нужно высадить на краю участка

Вместо каменного или деревянного забора, или же такого, который изготовлен из сетки, приватности можно достичь и благодаря естественному забору из зелени. Он будет выглядеть гораздо эстетичнее и может даже оказаться полезным.

Ограждение из живых растений, кроме защиты от посторонних глаз на озеленение может предложить еще немало преимуществ – в том числе и зонирование пространства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СолнцеСад".

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Лещина

Этот высокий прямостоячий куст может достигать 5 метров, и его часто используют для формирования высоких живых изгородей. Растение неприхотливое к почве и любит хорошо освещенные, солнечные места.

И кроме качественной ограды, оно сможет порадовать вас еще и урожаем – вкусными орехами.

Садовый жасмин

Такое растение обеспечит вас не только приватностью, но и невероятным ароматом и очень красивым цветением. Куст неприхотлив и хорошо переносит стрижку, а на одном месте может расти примерно 30 лет.



Из жасмина можно сделать изгородь / Фото Pexels

Боярышник

Кустарник может создать непроходимые густые и колючие заросли, из которых можно легко сформировать забор любой высоты – само растение вырастает до 3 метров. Особенно очаровательно выглядит она, когда созревают ярко-красные ягоды.

В уходе боярышник неприхотлив, хорошо будет чувствовать себя на хорошо освещенных участках.

Жимолость

Компактный куст в зависимости от сорта может формировать прямостоячие, ползучие или вьющиеся кусты, что хорошо поддаются стрижке и образованию живой изгороди. Особенно хорошо выглядит во время цветения, когда на концах побегов и в уголках листьев появляются белые, розовые, желтые или голубые цветочки.

Лучше всего будет расти растение в тени.

Ель

Она будет иметь привлекательный вид в течение целого года, не меняя своего зеленого наряда. Густая стена из елок может надежно защитить дом не только от чужих глаз, но и от пыли, порывов ветра и снежных заносов. Лучше всего растет на суглинистых почвах.