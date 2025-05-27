Что никогда нельзя пылесосить: это надо запомнить

Пылесос является нашим спасителем на все случаи жизни. Кроме периодического пылесошения ковра, мы им собираем и другие вещи – рассыпанную землю или скопления волос. Чтобы сохранить технику, эксперты рассказали, что именно нельзя пылесосить.

Некоторый мусор может нанести вред девайсу, поэтому его лучше подметать веником, чем собрать пылесосом, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Пылесос является незаменимым помощником, поскольку за несколько минут способен убрать дом и сделать его чистым. Мало кто задумывается над тем, что есть такой мусор, который ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поэтому эксперты составили список, с которым должны ознакомиться все.

Остатки стекла

Если дома что-то разбилось, то стекло лучше подметать и пропылесосить только крошечные остатки. Большие осколки стекла могут повредить пылесос и порвать мешок.

Земля

В случае, если после пересадки вазона рассыпался грунт на ковер, то его лучше подмести. Пылесос может затолкать землю в ковер, а грунт забить фильтр, который придется менять. Надо всего лишь аккуратно подмести грунт щеткой и собрать на совок, чтобы он не остался на ковры и не образовал пятен.

Нельзя также собирать на пылесос мокрую соль, сахар или кофе, поскольку они также способны забить фильтр, аналогично как грунт.



Пылесосом нельзя все собирать / Фото Pexels

Опилки, песок, зола

После ремонта в доме может быть много песка, золы или опилок. Их нельзя пылесосить, потому что только приведет к забиванию пылесоса. Все стоит убрать с помощью совка для уборки и веника.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно легко отмыть пятна с матраса без лишних проблем.

Мелкие предметы

Очень мелкие предметы способны нанести серьезный вред пылесосу, поскольку приведут к поломке внутренней трубки. Именно поэтому такие безделушки стоит подметать и выбросить в мусорное ведро. Особенно это касается скрепок или шпилек.