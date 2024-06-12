Эти 5 утренних правил сделают ваш день чрезвычайно продуктивным

Продуктивность и постоянный труд это важные составляющие успеха. И если вы хотите больше успевать за день, тогда вам стоит попробовать несколько новых привычек.

Стремление быть продуктивными знакомо многим людям. Но часто это может быть не так просто, как кажется. И для того, чтобы выполнить в течение дня много дел, нужно начать с самого утра.

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Не откладывайте будильник

Конечно, поспать подольше может быть очень приятно, и именно по этой причине люди часто откладывают будильник на пять, десять или все пятнадцать минут. Впрочем, в результате вы только теряете свое драгоценное время, ведь несколько минут сна не даст вам бодрости, а наоборот – только сделает более сонными.

Просыпайтесь в одинаковое время

Попробуйте взять себе за правило каждый день просыпаться в одинаковое время, и очень скоро вы заметите, что эта дисциплина дает свой результат. Так вам будет намного легче вставать, и вы будете успевать сделать немало дел.

Скажите "нет" горячему душу по утрам

Иногда идея согреться под утренним душем может звучать очень привлекательно, но подумайте о том, что эта процедура только сделает вас еще более сонливыми, но не даст желаемой бодрости и энергии. Поэтому лучше вместо этого выбрать контрастный или прохладный душ.



Горячий душ сделает вас сонными / Фото Pexels

Не берите телефон в руки сразу

Главная ошибка после пробуждения – сразу же потянуться к телефону. Утреннее время – самое ценное, поэтому не стоит тратить его на проверку сообщений и соцсети. Попробуйте по крайней мере час после пробуждения не брать в руки телефон, планшет или ноутбук. Лучше сделайте зарядку, помедитируйте или немного почитайте книгу.

Не забывайте о завтраке

Утренний кофе для пробуждения – это прекрасно, но даже такой вкусный напиток не может заменить полноценный завтрак. К тому же пить его на голодный желудок может быть даже вредно. Поэтому начните день со стакана воды, а потом приготовьте себе питательный и вкусный завтрак.