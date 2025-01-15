Всего один знак предупреждает, что стиральную машину пора чистить: его знают единицы

Стиральная машина – это очень ценный бытовой прибор, который можно встретить практически в каждом доме. Но далеко не все знают пор тонкости его обслуживания.

Может показаться, что из-за того, что внутри стиральной машины постоянно есть мыло и вода, чистить ее необязательно, сообщает 24 Канал. Впрочем, к сожалению, это совсем не так. И если слишком долго пренебрегать уборкой в приборе, его работа может ухудшиться.

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Как часто нужно чистить стиральную машину?

Стиральная машинка нуждается в уходе не менее, чем вещи, которые вы в ней стираете. И для того, чтобы она оставалась исправной и качественно выполняла свою работу, нужно знать, как правильно ее очищать, а также – насколько часто нужно это делать.

Очень легко забыть о необходимости очистки стиральной машины, или же просто неправильно рассчитать время следующей уборки. Впрочем, есть всего один знак, который может указать, что уже пора чистить прибор.

В частности, если вы чувствуете из барабана неприятный запах, напоминающий аромат тухлых яиц, откладывать дальше задачи точно не стоит – время браться за губку и моющее средство. Такой признак указывает на то, что уже на протяжении некоторого времени внутри барабана накапливались бактерии, которые могут привести к появлению плесени.



Стиральную машину нужно часто чистить / Фото Pexels

А плесень же вредна не только тем, что может повредить ткань одежды, но и вызывает серьезные последствия для здоровья – и в худшем случае может даже привести к респираторным проблемам.

Но ждать появления такого тревожного сигнала точно не стоит – стиральную машину нужно очищать раз в 1 – 3 месяца.

Чем почистить стиральную машину?

Для того, чтобы убрать из барабана накипь, грязь и бактерии, вам необязательно использовать дорогие химикаты. Зато можно воспользоваться домашними народными средствами, которые будут действовать не хуже.

Лимонная кислота . Это – очень доступный и простой способ очистки стиральной машины от плесени. Для этого нужно засыпать немного кислоты в отсек для порошка и запустить режим стирки на максимальных показателях.

. Это – очень доступный и простой способ очистки стиральной машины от плесени. Для этого нужно засыпать немного кислоты в отсек для порошка и запустить режим стирки на максимальных показателях. Уксус, соль и сода. Этот вариант подходит для очистки от грязи. Нужно смешать две чашки обычного уксуса со стаканом воды и пищевой соли. Раствор залейте в отделение для порошка и поставьте стирку при максимальной температуре.

Впрочем, после обоих способов очистки барабан нужно повторно прополоскать в соответствующем режиме, чтобы смыть остатки средств. Также не стоит использовать для очистки стиральной машины отбеливатель и хлорку – они слишком агрессивны к металлу.