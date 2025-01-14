Для чего размораживать холодильник и как часто: появился ответ на этот вопрос

Не все знают о том, что время от времени нужно размораживать холодильник. Это важная процедура, которая обеспечит его эффективную работу и длительную сохранность продуктов.

На каждом холодильнике время от времени образуется лед, который мешает нормальной циркуляции воздуха и может привести к снижению эффективности, пишет 24 Канал со ссылкой на Styler.

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Если холодильник вовремя не разморозить, то это приведет к снижению его эффективности и меньшей температуре охлаждения.

Как часто нужно размораживать холодильник

Самой распространенной причиной намерзания холодильника является проникновение теплого воздуха внутрь. Это может быть из-за плохой плотности резинки или постоянного открывания дверцы. Уже при изменении температуры, воздух может конденсироваться на холодных поверхностях внутри холодильника и образовывать на задней стенке или морозильной камере лед.

Процесс может значительно усилиться, если дверцы холодильника часто будут оставаться открытыми, или же вы замечаете, что они перестали герметично закрываться.



Холодильник нужно время от времени размораживать / Фото Pexels

Когда лед покрыт на элементах холодильника, то компрессор вынужден активнее и больше работать, чтобы сохранить необходимую температуру, а это приводит к увеличению электроэнергии и автоматически уменьшает срок службы техники.

Чтобы избавиться от накопленного снежного наслоения, холодильник стоит периодически размораживать. Здесь важно обратить внимание на состояние девайса. Старые холодильники, которые имеют капельную систему оттайки, должны размораживаться каждый месяц. Современным холодильникам будет достаточно размораживания раз в 6 месяцев, в противном случае, если холодильник уже время от времени дает сбой, то размораживать его нужно уже раз в 3 месяца.

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Если же никогда не размораживать холодильник, то можно столкнуться с поломкой термостата, компрессора, утечкой фреона и многими другими проблемами. В некоторых случаях игнорирование разморозки приводит к появлению неприятного запаха через определенное время.