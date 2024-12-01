Вот как часто нужно стирать шторы: почти все делают это недостаточно часто

Шторы – это важная часть интерьера, которую можно найти практически в каждом доме. Но вы могли не задумываться о том, сколько пыли и грязи можно накапливать эта ткань.

Шторы могут дать комнате комфорт и уют, и они не только защищают от чужих глаз, но и позволяют создать приятную атмосферу в доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как часто нужно стирать шторы?

Вы и не представляете, сколько пыли накапливается в тяжелой ткани ваших штор! Стоит только их сбить, и вся ваша комната может наполниться частицами отмершей кожи, шерстью домашних любимцев и остальными не очень приятными вещами.

Для того, чтобы этого избежать, эксперты советуют стирать шторы по крайней мере раз в три месяца. Делать это чаще не стоит, ведь это не принесет очень много смысла, а только сносит материал. Но и затягивать не нужно – в ткани могут накапливаться не только частицы пыли, но и пылевые клещи.



Шторы нужно стирать в машинке / Фото Pexels

Можно ли стирать шторы в стиральной машинке?

Если вы все же решили взяться за это непростое, но важное задание, нужно сразу выяснить, как стирать материал, чтобы его не повредить. И ответ на вопрос, можно ли стирать шторы в машинке, прост: можно! И даже нужно – ведь только так вы сможете достаточно качественно очистить ткань.

Лучше всего стирать шторы и тюль на деликатном или ручном режиме независимо от того, из какого материала изготовлены шторы. Используйте низкую температуру, не выше, чем 30 градусов – чтобы они не полиняли.

Перед стиркой попробуйте застирать небольшую часть на незаметном месте. Для стирки советуют всегда использовать только жидкое средство, ведь порошок может остаться в материале и создать неприятные пятна.

Если занавески достаточно большие, тогда процесс стирки можно разделить на несколько этапов – сначала постирать одну половину, а уже потом другую. Также следует использовать сетку для стирки, ее можно приобрести в магазине для хозяйственных товаров или бытовой химии. Так ваши шторы после стирки не будут мятыми.