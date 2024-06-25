Почти все хранят сыр неправильно: из-за этой ошибки он портится быстрее

Существует немало различных видов сыров, и независимо от того, какой вам нравится лучше всего, его нужно правильно хранить. Поэтому убедитесь, что вы знаете основные правила.

У всех видов сыра есть нечто общее – а именно строгие правила хранения, о которых многие даже не догадываются. Поэтому для того, чтобы продукт не испортился до того, как вы успеете его съесть, вам нужно узнать, где именно в холодильнике его класть.

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Где в холодильнике лучше хранить сыр

Несмотря на распространенное мнение и практику – просто принести сыр из магазина и положить его на любую полку холодильника – делать так точно не стоит. Особенно, если вы любите подсунуть его ближе к стенке, где холоднее, чтобы он "хранился дольше".

Правда же заключается в том, что так он может замерзнуть, и тогда испортятся и вкус, и текстура. А лучшее место для хранения сыра в холодильнике - это отсек для овощей, ведь там можно поддерживать оптимальную температуру и влажность.



Сыр нельзя класть у стенки холодильника / Фото Pexels

Как хранить сыр в холодильнике

А теперь, когда вы уже поняли, куда именно класть сыр, пришло время разобраться, как его лучше хранить, чтобы он дольше оставался свежим, душистым и вкусным. Многие убеждены, что это не имеет никакого значения, и поэтому оставляют сыр в заводской упаковке, пленке или, что хуже всего – в целлофановом пакете.

И есть несколько причин, почему нельзя хранить сыр в холодильнике такими способами. Если завернуть его в пластиковую упаковку, продукт просто "задохнется" и потеряет вкус, кроме того, на нем может появиться неприятный белый налет.

А в пакете может образоваться влага, которая приведет даже к образованию плесени, и совсем не той, что называют благородной.

Итак, как правильно хранить твердый сыр в холодильнике?