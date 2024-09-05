Идеальное средство для осеннего мытья окон: они будут чистыми до следующего лета

Хмурые осенние дни идеально подходят для того, чтобы взяться за генеральную уборку своего жилища, и в частности за мытье окон. И для того, чтобы результат держался как можно дольше, нужно воспользоваться одним средством, о котором знают единицы.

Многие берутся за мытье окон именно в сентябре – прежде всего из-за желания закончить с этим неприятным заданием до наступления холодной поры. И, конечно же, вы хотите, чтобы окна оставались чистыми в течение года, а не только короткий промежуток времени. Что ж, здесь на пользу придет копеечное домашнее средство.

Интересно Никогда не делайте этого с кроватью: простые действия могут привлечь несчастья и беды

Чем лучше всего мыть окна

Самым эффективным средством для очистки окон будет раствор марганцовки. И приготовить такое копеечное моющее средство дома на самом деле очень просто. Все, что нужно сделать – это залить в тазик теплую воду, а на кончике ножа добавить марганцовку, чтобы жидкость стала еле розовой.

Для того, чтобы усилить эффект средства, вы также можете добавить в воду колпачок кондиционера для белья. После этого всю жидкость в миске нужно качественно перемешать.

Тряпкой нанесите средство на оконное стекло, а после этого сразу же вымойте его чистой водой. Но на этом чистка не закончена: окна еще нужно насухо вытереть чистой тряпкой из микрофибры.



Окна нужно мыть осенью / Фото Pexels

Такой способ чистки окон может показаться немного длиннее и сложнее, чем использование обычного средства для очистки стекла, и вы довольно быстро убедитесь в преимуществах этого способа. Дело в том, что марганцовка не только хорошо смывает все загрязнения, но и обладает антисептическими свойствами.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

А вот кондиционер для белья в растворе может создать защитную пленку на поверхности стекла. Она будет придавать окнам блеск и предотвращать налипание грязи на поверхность стекла. За всю зиму вы не заметите на нем ни пылинки!