Аспирин против пятен и удаления ржавчины: эти лайфхаки знают единицы

Аспирин используют для лечения головной и зубной боли, впрочем хозяйки нашли интересный метод, который позволяет применить аспирин в быту. Обычная таблетка способна отбелить вещи, вывести пятна и даже подпитать цветы.

Ацетилсалициловая кислота помогает быстрее справиться с бытовыми проблемами, чем некоторые профессиональные средства, пишу ProstoWay. Хозяйки стирают с помощью аспирина светлые вещи, выводят пятна и накипь. Как правильно пользоваться таблеткой – читайте ниже.

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Аспирин против пятен

Таблетка прекрасно выводит пятна. Чтобы увидеть результат, нужно в 5 литрах воды растворить 6 таблеток аспирина и замочить в емкости грязную одежду на несколько часов, после этого вещи постирать обычным способом.

Аспирин для отбеливания

Чтобы вернуть белым вещам снова великолепный вид, надо несколько таблеток аспирина смешать с порошком для стирки и засыпать в машинку. Тогда постирайте вещи, как всегда и заметите, как они значительно станут светлее после стирки.



Аспирин помогает вывести пятна и ржавчину / Фото Pexels

Аспирин от накипи

За стиральной машинкой надо не только ухаживать снаружи, но и внутренне, поскольку внутри она может быть вся в накипи. Три таблетки аспирина смешайте с кондиционером и засыпьте в контейнер стиральной машинки, тогда включите режим холодной стирки без одежды.

Удобрение для растений

В аспирине содержится ацетилсалициловая кислота, которая может стимулировать рост комнатных растений и сделать их устойчивыми к заболеваниям. Также с помощью аспирина срезанные цветы могут дольше стоять. Несколько измельченных таблеток надо добавить в вазу с цветами. Это поможет сохранить воду чистой, поскольку аспирин будет убивать бактерии.

Смягчение кожи ног

Если кожа ног сильно огрубела, то для ее смягчения можно воспользоваться аспирином. Разотрите 5 таблеток в порошок и смешайте его с чайной ложкой лимонного сока и чайной ложкой воды. Эту пасту надо нанести на огрубевшую кожу стопы и оставить на 10 минут, а после этого смыть и нанести питательный крем.

Устранение ржавчины

Аспирин полезен тем, что способен избавить предметы от ржавчины. Сначала их надо смочить, а потом посыпать измельченным аспирином. Оставьте предметы на 15 минут и промойте водой.