Зачем добавлять кофейную гущу в унитаз: об этом секрете знают единицы

Кофейная гуща это не просто отходы, которые нужно выбросить в мусор, но и ценный ресурс, если только знать, как его использовать. И она может серьезно помочь с очисткой туалета и другими хозяйственными проблемами.

Оказывается, кофейная гуща может быть изрядно полезна для вашей ванной комнаты и унитаза в частности. І Porady 24 рассказывают, зачем некоторые хозяева во время уборки засыпают ее в туалет.

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Зачем класть кофейную гущу в унитаз

Использование кофейной гущи может оказаться неожиданно полезным в борьбе с бедой, которая часто случается в этой комнате квартиры: неприятным запахом. Вызвать плохой аромат в туалете может немало разных вещей, даже неожиданных, например остатки моющего средства.

Также к неприятному запаху приводят и такие причины:

известковый налет;

влажность на дне унитаза;

засорение труб.

И, оказывается, решение может быть чрезвычайно простым – выбрасывать кофейную гущу в унитаз. Помогает развеивать запахи именно азот, который содержится в продукте, и он может естественно обезжиривать и дезодорировать помещение. Кроме того, кофе в трубах может быть невероятным помощником и в борьбе с плесенью.

Поэтому, вот как "разблокировать" туалетные трубы:

сначала нагрейте 3 – 4 литра воды;

засыпьте 4 ложки кофейной гущи на дно миски;

добавьте кипяток в нее и охладите раствор до 30 – 40 градусов;

после этого вылейте смесь в унитаз и оставьте так на несколько часов или на ночь;

в конце концов смойте в туалете воду.



Кофейная гуща может быть полезна в уборке / Фото Pexels

Какие могут быть последствия кофейной гущи в унитазе

Впрочем, слишком часто пользоваться методом с кофейной гущей также не следует, ведь при чрезмерном использовании это может привести и к некоторым неприятным последствиям. Если кофейной гущи будет слишком много, она может создать пробки в трубах и препятствовать нормальному стоку воды.

Это может потенциально привести к повреждениям системы канализации, поэтому с кофейной гущей нужно действовать осторожно.