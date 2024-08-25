Маркировка ключей и сохранение пуговиц: как использовать лак для ногтей в быту

Девушки уже давно перешли на гель-лак вместо обычного лака, который за несколько дней из-за механических повреждений теряет свой вид. Если у вас дома есть несколько баночек обычного лака –не выбрасывайте его, поскольку он еще может вам пригодиться.

Эксперты уже давно нашли немало способов использования некоторых вещей для одного назначения для совершенно разных применений. Это касается и лака для волос, и ушных палочек, а теперь специалисты рассказали, что же можно сделать с лаком для ногтей.

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Заклеивание конверта

Если не удается заклеить конверт специальным липким способом или же дома нет клея – воспользуйтесь лаком для ногтей, однако лучше всего брать прозрачный лак, а не яркий.

Маркировка ключей

В том случае, если у вас есть много ключей, вы можете покрасить каждый из них определенным цветом лака для ногтей. Таким образом вы будете знать, что каждый цвет ключей предназначен для определенного вида дверей или дома.

Окрашивание нити

Каждый из нас сталкивался с горькой ситуацией, когда нитку просто невозможно запихнуть в иглу. Вам надо просто взять немного лака и смазать край нити, дать несколько минут на подсыхание и тогда нить непременно быстро просунется в ушко иглы.



Лаком для окрашивания ногтей можно склеить нить / Фото Pexels

Антискользкость носков

Если ваши носки скользят по кафельному или деревянному полу, воспользуйтесь прозрачным лаком для ногтей. На шерстяном носке не будет пятна и он больше не будет скользить.

Остановка расползания стрелок

Лак для ногтей прекрасно работает в тех случаях, если на колготках образовались незначительные стрелки. Ситуацию это полностью не спасет, но в критических случаях, когда надо выходить из дома, а других колготок нет – воспользуйтесь лаком для ногтей.

Сохранение пуговиц

Чтобы не переживать, что из рубашки выпадет пуговица – просто нанесите немного прозрачного лака. Он создает защитный слой, который позволит пуговице держаться на месте.