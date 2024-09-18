Об этом знают единицы: как вывести плодовых мушек из дома

Плодовые мушки очень часто встречаются на кухне. Появляются там они не просто так. Если в мусорнике есть продукты, которые уже стоят в мусорном пакете несколько дней или же фрукты начали гнить, то появление дрозофил неизбежно.

На самом деле плодовые мушки очень быстро плодятся, поэтому могут превратить кухню в настоящую проблему, пишет Mirror. Если их будет слишком много, то кроме фруктов и овощей они будут садиться на все продукты и даже пробираться в хлеб.

Читайте также Запах от животных навсегда исчезнет из квартиры: проверенные способы чистки

Как вывести плодовых мушек

Самой эффективной является смесь из яблочного уксуса и жидкости для мытья посуды. Разлейте ее в старые чашки, накройте пищевой пленкой и сделайте несколько дырок, а после этого расставьте на кухне. Мушки слетятся на запах, залетят внутрь, но не смогут выбраться и утонут.

Специалисты говорят, что дрозофилы могут откладывать много яиц, поэтому очень важно после устранения гнилых фруктов и выноса мусора тщательно убрать кухню и хорошо все помыть – от поверхностей до пола.



Дрозофилы любят летать возле фруктов / Фото Pexels

Дрозофилы очень любят раковины, поэтому для профилактики прочистите их, чтобы быть уверенными в том, что вы действительно их уничтожили. Можете воспользоваться смесью из уксуса и пищевой соли и залить жидкость в канализацию. Убить яйца мушек поможет отбеливатель.

Если же хотите, чтобы дрозофил на вашей кухне не было никогда – посадите в горшках базилик, поскольку насекомых отпугивает их запах. В противном случае, на кухне можно распылить воду с маслом базилика или мяты.