Мошки с комнатных цветов исчезнут навсегда: вот что нужно сделать

Мошки на комнатных цветах - это проблема, которая может настигнуть многих цветоводов. Но разобраться с ней можно быстро и с использованием только домашних средств.

Цветущие растения могут радовать глаз и гармонично дополнить интерьер, вот только появление мошек может быстро загубить ваши цветы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Все растет". Поэтому очень важно разобраться, откуда возникает проблема, и как с ней бороться.

Интересно Положите в морозилку немного фольги: сэкономите время и деньги

Откуда берутся мошки на комнатных растениях?

Появиться эти существа в ваших вазонах могут даже посреди зимы, и причин на это может быть несколько. Первая из них – почва изначально была заражена личинками мошек, поэтому перед посадкой растений ее необходимо тщательно дезинфицировать, или покупать в специализированных магазинах.

Кроме того, нельзя забывать и о периодической обработке земли от возможных вредителей. На появление мошек может повлиять и высокая влажность почвы, особенно в холодное время года. Если вы используете слишком много воды для полива, может произойти застой влаги, и это способствует появлению вредителей.

А если вы не убираете листья, опадающие с растений, это может запустить процесс гниения, что также благоприятен для размножения разнообразных насекомых.



Мошки могут появиться по разным причинам / Фото Pexels

Как избавиться от мошек на растениях?

Очень распространенным и популярным средством против цветочных мошек является дихлофос. Для того, чтобы уничтожить личинки, что прячутся в почве, нужно поставить горшок в полиэтиленовый пакет, обрызгать почву на крепко завязать его, а потом оставить на несколько часов.

Но всегда нужно помнить, что даже современные инсектициды вредны для людей, поэтому обработку нужно проводить в резиновых перчатках, убрав из помещения детей и домашних животных. И использовать химические методы стоит уже тогда, когда народные не дали никакого результата.

А вот несколько домашних способов избавиться от мошек в горшках: