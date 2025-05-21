Мухи исчезнут из дома раз и навсегда: народное средство за копейки

С началом тепла в доме может появиться немало разных насекомых. Но наиболее надоедливыми из всех, вероятно, являются мухи. Они не только раздражают жужжанием, но и могут переносить многочисленные болезни

Вероятно, никому не нравится иметь дело с надоедливыми мухами в доме, сообщает 24 Канал. Очень часто насекомые являются переносчиками инфекций, а также могут достаточно быстро размножаться и заполонить дом. Поэтому стоит сразу же разобраться со способами борьбы с ними.

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Чем можно прогнать мух из дома?

Для того, чтобы мухи исчезли из вашего дома, вам совсем не обязательно покупать в магазинах дорогие средства. Вместо этого вы можете приготовить дома несколько народных средств, которые будут действовать не хуже.

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Вот несколько простых средств, что помогут избавиться от мух:

Уксус . В литре теплой воды нужно растворить 100 миллилитров уксуса, а после этого смочить в этом растворе губку. После этого протрите им все поверхности дома – особое внимание обратите на кухонные столешницы, подоконники, разделочные доски и окна, ведь на них мухи садятся чаще всего.

. В литре теплой воды нужно растворить 100 миллилитров уксуса, а после этого смочить в этом растворе губку. После этого протрите им все поверхности дома – особое внимание обратите на кухонные столешницы, подоконники, разделочные доски и окна, ведь на них мухи садятся чаще всего. Эфирные масла . Некоторые запахи растений, в частности, гвоздика, базилик, лаванда, мята и эвкалипт – чрезвычайно неприятны для мух. И эфирные масла с этими запахами могут очень хорошо подействовать на количество мух в вашем доме. Налейте воду в пульверизатор и добавьте масло, а потом регулярно распыляйте смесь по комнате.

. Некоторые запахи растений, в частности, гвоздика, базилик, лаванда, мята и эвкалипт – чрезвычайно неприятны для мух. И эфирные масла с этими запахами могут очень хорошо подействовать на количество мух в вашем доме. Налейте воду в пульверизатор и добавьте масло, а потом регулярно распыляйте смесь по комнате. Пучки лекарственных трав. Пижму, полынь, лавр и бузина – это замечательные растения, что помогают в борьбе с мухами. Не любят насекомые также и ботву томатов и черемуху. Вы можете развесить пучки трав над потолком, или разложить в шкафах.



Мух можно прогнать неприятными запахами / Фото Pexels

Цитрусовые. Возьмите лимон, апельсин и гвоздику и нарежьте фрукты частицами. Эти частицы нужно разложить по подоконникам и шкафам, а внутрь ломтиков подложите гвоздику. Следите за тем, чтобы фрукты не пропали – ведь тогда вместо мух могут появиться не менее надоедливые мошки. Но ранее мы уже рассказывали, как можно легко избавиться от мелкой мошки на кухне.

Впрочем, эти способы – не единственные, которые позволяют прогнать мух. Например, немало людей для отвабления неприятных насекомых используют алкоголь. Достаточно перелить немного водки в пульверизатор и немного опрыскать ею дом, как мухи исчезнут – они просто не смогут стерпеть этого запаха.

Кроме того, можно разложить в доме и лук – его запах может также оказаться для вредителей губительным.