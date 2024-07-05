Забудете, как они выглядят: как навсегда избавиться от мух в квартире

В летнее время квартирки в квартире и доме открыты почти всегда, поэтому мухи с радостью залетают внутрь, а выбираются из жилья не так быстро. Психологически насекомые раздражают жужжанием, могут кусать ночью и даже являются переносчиками опасных заболеваний.

Разнообразные спреи и другие химические средства может и убивают мух, но сильно отравляют воздух в комнаты, а вы еще долгий период будете чувствовать неприятный запах. Советуем избавляться от мух с помощью запахов, которые они не любят.

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Как избавиться от мух в помещении

Мухи очень не любят эфирное масло базилика, эвкалипта, лаванды или мяты. Все, что надо сделать – налить его в аромалампу и нагреть, чтобы запах заполни все помещение.

А еще мух отпугивает запах крапивы, бузины, черемухи или полыни. Просто нарвите несколько веточек и расставьте их в вазах по комнатам.



Мухи не любят резких запахов / Фото Pexels

В домашних условиях можно изготовить самостоятельно средство от мух в виде ловушки. Для этого надо смешать уксус с мыльной пеной. В банку налейте столовую ложку уксуса, несколько капель средства для мытья посуды и взболтайте все до образования питы.

Накройте горло банки пищевой пленкой и сделайте такие отверстия, чтобы муха смогла пробраться внутрь. На дно банки можно налить мед или сироп для варенья вместо мыльной пены.

Советы, которые помешают мухам залетать в дом

Чтобы мухи не залетали в дом через окна или вентиляционные решетки, установите на окнах герметичные москитные сетки и закройте вентиляционные отверстия решетками. Если же мух собирается много в подъезде – развесьте липкие ленты от мух.

Следите также за тем, чтобы на столе не оставалось чего-то съедобного. Запах пищи привлекает мух, поэтому постарайтесь исключить их пребывание в квартире или доме.