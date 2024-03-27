Муравьи исчезнут навсегда: простые способы от них избавиться

Муравьи могут казаться безобидными, но если они появились в вашем доме, то это точно будет неприятно. К счастью, от этих насекомых можно достаточно легко избавиться.

В доме могут завестись вредители, если не поддерживать в нем постоянную чистоту и порядок. И говорится здесь не только о тараканах, но и об обычных муравьях, которые часто поселяются в человеческих жилищах. Из-за того, что эти насекомые такие маленькие и их очень много, вывести их иногда совсем непросто.

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Как избавиться от муравьев в доме

Чаще всего муравьев можно встретить в частных домах или в квартирах на первом этаже. Попасть в помещение они могут через любое отверстие – щель в стене, дверной проем или окно. И для того, чтобы избавиться от муравьев, вам нужно прежде всего преградить их путь к вашему жилью.

Также возьмите за привычку каждый день мыть пол с использованием моющего средства, а также протирать поверхности столов, подоконников и различных тумбочек. Вы можете попробовать использовать и некоторые специальные средства, которые предназначены для того, чтобы травить муравьев. Но использовать их следует очень осторожно, а в случае, если в доме есть ребенок или домашний любимец, лучше заменить этот метод на какие-то другие, нехимические средства.

Первое, что вы должны сделать – это начать следить за муравьями и выяснить, откуда они ползут. После того, как вы найдете и уничтожите муравейник, вы сможете легко избавиться от остатков муравьев в квартире.



Муравьев можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Используйте уксус

Избавиться от муравьев вам может помочь смесь белого уксуса и воды. Вам нужно смешать эти два ингредиента и залить полученную жидкость в пульверизатор. После этого опрыскайте ею путь, которым обычно муравьи попадают в ваш дом. Также вы можете использовать смесь для регулярного мытья поверхностей и пола.

Возьмите апельсин

Для того, чтобы использовать этот способ, вам стоит сохранить несколько кусочков апельсиновой кожуры и примерно 120 миллилитров теплой воды. Эту смесь вылейте на муравейник после того, как найдете его.

Вода с мылом

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Еще один простой, но очень действенный способ борьбы с муравьями – это обычное мыло. Вам нужно смешать жидкое мыло и воду в одинаковых количествах и из пульверизатора опрыскать и муравьев, и их путь к муравейнику.