Муравьи сами будут убегать из дома: это народное средство может навсегда избавить от насекомых
Муравьи заползают в жилые дома в поисках новых источников пищи, и проникать в квартиры могут даже через малейшие щели в окнах или стенах. Но избавиться от них все же возможно.
После того, как всего несколько насекомых попадет в ваш дом и найдет там влагу, или выброшенные продукты, которые могут стать пищей, они оставляют после себя феромонный след, и через несколько дней целая муравьиная семья уже тут как тут. Но Porady 24 рассказывают, как разобраться с этой напастью без использования магазинных химикатов.
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Общие шаги для выведения муравьев
Перед тем, как браться за локальные средства решения проблемы, нужно подумать о нескольких вещах, которые также помогут, и на которые нужно обязательно обратить внимание.
- Уборка. Для того чтобы муравьи не могли находить себе много пищи, дом нужно поддерживать в чистоте. Регулярно убирайте крошки и остатки после приемов пищи.
- Герметизация. Закрывайте все возможные входы в вашу квартиру для муравьев – трещины, щели в окнах и дверях.
- Влажность. Если у вас дома есть какие-то протечки, конденсат у окон – это все может стать местами дислокации муравьев, поэтому здесь также нужно решить проблему.
Народное средство от муравьев
Только вы заметили муравьев в своем доме, не стоит откладывать борьбу с ними в дальний ящик, ведь позже вытравить их будет уже сложнее. И использовать химию для борьбы с муравьями в доме – не лучший вариант.
С муравьями можно бороться народными средствами / Фото Pexels
Впрочем, есть народное средство, которое может вам пригодиться. Для него вам нужны:
- варенье или сахарный сироп;
- 0,5 чайной ложки борной кислоты;
- 1 чайная ложка дрожжей.
Все эти элементы вам нужно перемешать и подсыпать в те места, где вы замечали муравьев. Как только насекомые попробуют угощение, они сразу погибнут.