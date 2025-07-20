В определенной степени, многоножки приносят пользу, поскольку являются врагами многих вредных паразитов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Окна". Впрочем, жителям дома эти насекомые могут быть неприятными, а своим видом сороконожки способны отпугивать. Если их развелось слишком много, то предлагаем несколько вариантов их выведения.

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Как прогнать сороконожек из дома?

Насекомые чаще всего поселяются в сырых углах, в трещинах в плинтусах, ванной комнате или влажном подвале. Для людей они не являются вредными, но большое количество насекомых может пугать, поэтому рекомендуем несколько вариантов, которые помогут их прогнать.

Природные средства способны вывести сороконожек, без использования химических средств. Эффективно отпугивает насекомых запах лавровых листьев и гвоздики. Нужно лишь поставить несколько листьев и бутонов в углы ванной комнаты.



Народные средства выведут сороконожку из дома / Фото Pexels

Острый кайенский перец также имеет сильное действие. Его рекомендуют рассыпать по углам, в трещины или щели. Дополнительно уксусом стоит протереть пол, углы и плинтусы. Резкий запах точно поможет выгнать насекомых.

Избавиться от сороконожек можно с помощью эфирного масла чайного дерева, мяты или эвкалипта. Несколько капель нужно нанести на ватный диск и положить во влажные зоны.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно избавиться от комаров на даче, чтобы они вас больше не беспокоили.

Часто многоножки появляются под ванной, за унитазом или у плинтусов. Чтобы от них избавиться, нужно рассыпать борную кислоту, которая разрушит их нервную систему.