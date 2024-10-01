Как за один день избавиться от тараканов: рабочие методы, которые работают

Тараканы чаще всего появляются в доме из-за беспорядка и грязи, которую не убирают длительное время, и в отдельных случаях вредители могут появиться после переезда новых соседей. Если вы заметили на своей кухне тараканов, то советуем воспользоваться несколькими способами, которые помогут их вывести из квартиры.

Вредители любят сырость, грязь и воду, а еще крошки пищи, которую вы можете оставить на столе, пишут Porady 24. Чтобы как можно быстрее выгнать из дома, надо сделать генеральную уборку и применить несколько лайфхаков, которые их испугают.

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Спрей от тараканов

Заметив хоть одного таракана на кухне – сразу бейте тревогу, потому что это означает, что в доме их может быть несколько. Надо полностью вымыть мебель и шкафчики с ящиками. Тараканы в углу могут иметь гнезда в тех местах, где стоят крупы или другая пища, поэтому если вы их обнаружите, то сразу обработайте инсектицидом.

Также стоит спреем от тараканов сбрызнуть щели между шкафчиками и стеной, поскольку в темных местах они больше всего скапливаются.Средством от тараканов обработайте плинтусы, а также канализационные и вентиляционные отверстия.

Борная кислота

Чтобы быстро избавиться от тараканов, борную кислоту лучше покупать в виде порошка. Его насыпьте в те места, где чаще всего замечаете вредителей. Борная кислота для тараканов является ядовитой, поэтому быстро их убьет. Также можно приготовить приманку, смешав сырой яичный желток со столовой ложкой борной кислоты. Вылейте содержимое в маленькую крышку и поставьте возле мусорника.



Эффективные советы, которые способны вывести тараканов / Фото Pexels

Диатомовая земля

Прекрасно борется с уничтожением тараканов диатомовая земля, которую надо рассыпать в местах, где вы их чаще всего видели. Вещество, которое получают из окаменелых остатков микроскопических водных организмов убивает тараканов, обезвоживая их.

Некоторые даже советует смешать диатомовую землю с мукой или какао-порошком или смешать с водой и использовать в виде спрея.

Нашатырный спирт или уксус

Спирт имеет очень сильный и резкий запах, поэтому почувствовав его, тараканы убегут из кухни и больше не будут возвращаться. Нашатырь надо добавить в воду и вымыть ею пол, а также протереть поверхности и плинтусы.

Аналогичное действие имеет обычный столовый уксус. Его также надо разбавить с водой и протереть раствором все поверхности, чтобы создать для тараканов на кухне плохой запах, который они очень не любят.

Сода

Пищевая сода тоже является эффективной и способна вывести тараканов из квартиры. Нужно нарезать кубиками лук и посыпать содой. Запах лука будет их привлекать, а сода их уничтожит.

После этих лайфхаков важно поддерживать в доме чистоту, сметать все крошки со стола и следить за тем, чтобы на полу не было никаких кусочков пищи, потому что грязь и неубранная кухня в будущем их привлекут снова.