Как удалить жир с вытяжки за 15 минут: народный метод, который смогут повторить все

На вытяжке часто накапливается немало жира, если не чистить ее вовремя. Не все люди спешат применять химические средства для чистки, поэтому можно найти более простое и быстрое решение.

Для того, чтобы отмыть вытяжку до блеска, вам нужно иметь только жидкость для мытья посуды, горячую воду и неабразивную щетку. Обычное средство способно расщепить и удалить жир и даже приобрести липкие пятна на вентиляционной решетке.

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Как отмыть вытяжку

Сначала выньте из вытяжки фильтры. Тогда наполните емкость горячей водой и жидкостью для мытья посуды, добавив немного мыла. В эту миску погрузите фильтры. Оставьте их на 15 минут, если же пятна сильно жирные – на дольше. Через некоторое время к воде можете добавить еще средства для мытья посуды, чтобы жирные отложения смогли лучше расщепиться.

Почистите фильтры осторожно щеткой. Чтобы не повредить поверхность – не используйте абразивные средства или мочалки. После того, как весь жир исчезнет, промойте их горячей водой и промокните бумажными полотенцами. Дайте фильтрам высохнуть естественным путем.



Мойте вытяжку осторожно, чтобы не повредить ее / Фото Pexels

Этой же жидкостью вымойте внешнюю сторону вытяжки. Аккуратно намочите щетку и круговыми движениями уберите жировые отложения. Можете оставить вытяжку на некоторое время, а потом промыть новой водой.

Обычная жидкость для мытья посуды сможет справиться с проблемой не хуже профессиональных химических средств, которые имеют плохой запах.